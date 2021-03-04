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Havalimanı saymanları 'Tırnakçı' çetesi çıktı

Her gün binlerce yabancı turistin Türkiye'ye ilk girişi sırasında uğradığı gümrük saymanlarının, yabancıları para bozdurma işlemi sırasında dolandırdığı ortaya çıktı.

04 Mart 2021 Perşembe 00:02
Havalimanı saymanları 'Tırnakçı' çetesi çıktı

Havalimanı saymanları 'Tırnakçı' çetesi çıktı

Türkiye'ye ilk kez gelen yabancıların İstanbul Hava Limanı'nda uğradığı gümrük bürosunda döviz bozdurma işlemi sırasında dolandırıldığı ortaya çıktı. Polis çete halinde hareket eden 7 kişiyi gözaltına alırken, bazılarının cebinde turistlerden gasp ettiği çok miktarda döviz bulundu. Para bozdurma işlemi sırasında 'Tırnakçılık' yöntemi ile kur oranlarını düşük göstererek turistleri soyan çete üyelerinin yıllardır gişelerde sayman olarak çalıştığı belirlendi.


Dolandırıcı yöntemi olarak bilinen 'tırnakçılık'la para aşırdılar, döviz kurunu düşük gösterip yabancı turistleri dolandırdılar. Bunları yapan sıradan dolandırıcılar değil havalimanı gişe saymanlarıydı.

Dolandırıcılara taş çıkaran 7 gümrük saymanı mali şube dedektiflerinin operasyonuyla yakayı ele verdi! Havalimanında adeta çete kuran saymanların turistleri dolandırıp, paralarını çaldığı ortaya çıktı. O utandıran anlar kameralara da yansıdı...

HER ŞEY BİR TURİSTİN İDDİASIYLA BAŞLADI

Show Haber'de bugün Serhat Alaattinoğlu'nun imzasıyla yayınlanan habere göre vize ihlali yaptıkları için havalimanına giderek saymanlara ceza ödeyen turistler kendilerinin dolandırıldığını iddia etti.

TIRNAKÇILIK YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK

İddialara göre gişe saymanları, oraya gelen turistlerden ya döviz kurunu düşük göstererek ya da "Vereceği bir para destesindeki bir banknotu iki defa saymak veya verdiği bozuk parayı sayarken tırnak mârifetiyle fazla göstermek sûretiyle karşısındakini kandırmaya" yönelik tırnakçılık yöntemiyle para sızdırarak haksız kazan elde ediyorlardı.

MALİ ŞUBE EKİPLERİNDEN OPERASYON

Bu numaralarla milyonlarca vurgun yapan çete polisin radarına takıldı. İstanbul mali şube ekipleri sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda operasyon düzenleyerek adı tırnakçılık ve irtikaba karışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Saymanlar kelepçelenip, mali şubeye götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
TırnakçıSaymanHAVA Limanı
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