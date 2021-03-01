Havva Çöllü'nün ölümü | Cinayet mi? İntihar mı?

Arkadaşları tarafından 'Neşe kaynağımız, hayat dolu biriydi' diyerek tanımladığı Havva Çöllü, kaldığı evde doğal gaz borusuna asılmış cansız bedeni bulundu.

Konya’da üniversite 2. sınıf öğrencisi Havva Çöllü'nün cansız bedeni evinde doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Arkadaşları tarafından hayat dolu olarak bilinen Çöllü'nün, şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selçuk Üniversitesi Adalet bölümü 2. Sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Havva Çöllü ev arkadaşı tarafından evinin koridorunda doğalgaz borusuna iple asılı halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile Çöllü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arkadaşları tarafından hayat dolu neşeli ve pozitif biri olarak bilinen Havva Çöllü'nün, ölümü ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.