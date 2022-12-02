Hayali ihracat operasyonu | 15 ilde 39 gözaltı var
Kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen aralarından gümrük memurlarının da bulunduğu 52 şüpheliye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hayali ihracat yoluyla devleti 73 milyon zarara uğrattıkları tespit edilen kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 52 şüpheliden 39’u yakalanarak gözaltına alındı. Polis firari 13 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor