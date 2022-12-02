Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Hayali ihracat operasyonu | 15 ilde 39 gözaltı var

İstanbul merkezli hayali ihracat operasyonu 15 ile yayıldı. 73 milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı var

02 Aralık 2022 Cuma 13:24
Hayali ihracat operasyonu | 15 ilde 39 gözaltı var

Hayali ihracat operasyonu | 15 ilde 39 gözaltı var


Kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen aralarından gümrük memurlarının da bulunduğu 52 şüpheliye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.


Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hayali ihracat yoluyla devleti 73 milyon zarara uğrattıkları tespit edilen kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gümrük müdürlüklerinde görevli memurlar ve müşavirlerin yardımıyla hazırladıkları sahte belgelerle hayali ihracat yapan 29 firma sahibi tespit edildi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 gümrük memuru, 11 gümrük müşaviri ve 29 firma sahibini tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Artvin, Gaziantep, Adana, Nevşehir, Malatya, Muğla, Balıkesir, Batman, İzmir ve Manisa’da çok sayıda adrese bu sabah operasyon düzenlendi.

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 52 şüpheliden 39’u yakalanarak gözaltına alındı. Polis firari 13 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor


 

Son Güncelleme: 02.12.2022 13:38
Anahtar Kelimeler:
HayaliIhracatGözaltıAnkaraMersinEdirneAntalyaArtvinGaziantepAdanaNevşehirMalatyaMuğlaBalıkesirBatmanIzmirManisa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte doktorun foyasını kıskanç sevgili ortaya çıkarmış
Sahte doktorun foyasını kıskanç sevgili ortaya çıkarmış
Farah Zeynep Abdullah'a 'Musa Orhan' davası
Farah Zeynep Abdullah'a 'Musa Orhan' davası
Eşime erkek doktor bakamaz diye hekime saldırdı
Eşime erkek doktor bakamaz diye hekime saldırdı
Üniversitede taciz iddiası | Profesör, akademisyen kadını taciz etmiş
Üniversitede taciz iddiası | Profesör, akademisyen kadını taciz etmiş
Skandal'da yeni geleşme | Sahte doktorsahte doktoru ihbar etti
Skandal'da yeni geleşme | Sahte doktorsahte doktoru ihbar etti
Sahte rezervasyon çetesi 19 sahte şirket kurmuş
Sahte rezervasyon çetesi 19 sahte şirket kurmuş
Aynı evi tam 150 kişiye satmışlar
Aynı evi tam 150 kişiye satmışlar
Korner direği ile kaleciye saldırı, karşılaşmayı iptal ettirdi
Korner direği ile kaleciye saldırı, karşılaşmayı iptal ettirdi
Cenaze aracını kullanmışlar | Tabutlarda esrar taşımışlar
Cenaze aracını kullanmışlar | Tabutlarda esrar taşımışlar
Sahte Doktor Skandalı | Ayşe Özkiraz ameliyata girmiş
Sahte Doktor Skandalı | Ayşe Özkiraz ameliyata girmiş

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim