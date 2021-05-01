Hayvan Çiftliği kumarhane olmuş | Sabri Abi köşesi yapmışlar

Aydemir Akbaş'ın Sabri Abi isimli karakteri canlandırığı Kolpaçino filminin kumarhane görüntüleri, İzmir'de yapılan bir operasyonda polis ekiplerini şaşırttı.

İzmir'in Bornova ilçesinde tam kapanma dahilinde yapılan denetimlerde, hayvan çiftliğini kumarhaneye çevirdiklerine dair bilgi alan güvenlik güçleri, 'Sabri Abi' isimli operasyon düzenleyerek 60 kişiye, toplam 288 bin 300 lira para cezası kesti.



İzmir'in Bornova ilçesinde kumarhaneye dönüştürülen bir hayvan çiftliğine 'Sabri abi' isimli operasyon yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynadığı saptanan 60 kişiye, toplam 288 bin 300 lira para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklıdere Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinin kumarhaneye döndürüldüğü bilgisini aldı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan jandarma, ormanlık alan içerisindeki kumarhaneye 'Sabri Abi' isimli operasyon gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerini gören bazı kişiler, kumarhaneyi terk ederek ormanlık alanda kaçmaya çalıştı. Kaçan kişiler ormanlık alanda yakalandı. Kumarhanede yapılan incelemede, çok sayıda pul, tombala kağıdı, rakamların çekildiği makine ve televizyonlar ele geçirildi.



Müşterilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıkları anlaşılan kumarhane sahiplerinin gelen kişilere yiyecek ve içecek gibi gıda malzemeleri ikram ettiği de belirlendi. Tombala oyarken suçüstü yakalanan 60 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve kumar oynama suçundan 288 bin 300 lira para cezası kesilirken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Masaların altında saklandılar

Öte yandan, baskında 'Kolpaçino' filminden alınan bazı fotoğrafların kumarhane duvarlarına asıldığı görüldü. Jandarma ekiplerinin daha önce de bir kumarhaneye düzenlediği operasyonda, yine Aydemir Akbaş'ın filmindeki bir repliğinin kumarhane duvarına asılması dikkat çekmişti.