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HDP Bahçelievler ilçe binasına silahlı saldırı

İzmir'de bir genç kızın öldürülmesinin ardından bu kez İstanbul'da HDP ilçe binası silahlı bir saldırganın hedefi oldu. Çifte tabancalı saldırgan gözaltında

28 Aralık 2021 Salı 16:43
HDP Bahçelievler ilçe binasına silahlı saldırı


HDP Bahçelievler ilçe binasına silahlı saldırı



İstanbul'da kanlı saldırı girişimi tesadüfen önlendi. Çifte silahlı saldırganın provakasyon için seçtiği hedef HDP temsilciliği oldu. HDP Bahçelievler binasına giren saldırgan ‘Hepiniz vatan hainsiniz, hepinizi öldüreceğiz, buraları kapatacaksınız’ diye bağırdı. Şakağına silah doğrulttuğu partilinin boğanıza da bıçak dayayan saldırgan partililer tarafından yakalandı.


İstanbul’da HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı’na öğlen saatlerinde gelen saldırgan 'üye olacağım' diyerek binaya girdi. Saldırgan, partililerin çay ikramı yaptığı sırada saldırıda bulundu.

Saldırgan, ikram edilen çayı HDP'liye fırlatıp boğazına bıçak dayadı. Silahını da partilin alnına doğrulttu. Bu sırada, "Hepiniz vatan hainsiniz, hepiniz öldüreceğiz, buraları kapatacaksınız" diye bağırdı.

Elindeki silah tutukluk yapan saldırgana, diğer silahını çıkartmaya çalıştığı sırada partililer müdahale etti. Elindeki bıçağı yere düşüren saldırgana partililer kürsüyle vurdu. Boğuşma sırasında bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan kaçmayı başardı.

Partililerin kovalaması sonrası başka bir dükkana kaçan saldırgan etkisiz hale getirilerek yakalandı. Polis, olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra gelerek inceleme yaptı.


HDP Bahçelievler İlçe Başkanı Mehmet Kuzu, olayın ardından yaptığı açıklamada saldırı hakkında şunları söyledi:

“Bir şahıs geliyor, ‘Üye olacağım’ diyor. 'Yönetici arkadaşlar yok' diyorlar. Dışarı çıkıyor, geliyor. Çay veriyorlar. O sırada genç arkadaşlardan birine bıçak çekiyor. Üzerinde iki silah var. Onları çıkarıyor. Arbede yaşanıyor. Dışarıdaki esnaf ve insanlar üzerine hücum edince yakalanıyor. Sonra gelip polis alıp götürüyor. İlçede genç arkadaş bıçaktan dolayı hafif yaralandı.”

Kuzu, saldırganın Kocasinan Karakolu’na götürüldüğünü ve suç duyurusunda bulacaklarını söyledi.

Ferhat Encü: Faciadan dönüldü

Olayın duyulmasıyla birlikte HDP il, ilçe yöneticileri Bahçelievler’e doğru harekete geçti. Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'a konuyla ilgili açıklamada bulunan HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, “Açıkçası faciadan dönüldü diyebilirim. Silahın ateşlenmemesi büyük bir mucize. Silah ateş alsaydı bunları konuşmazdık. İzmir il binamızdaki saldırıda öldürülen Deniz Poyraz davasının bir gün öncesi böyle bir saldırının yapılması bizim için manidardır. Partimize dönük bu tür silahlı saldırılar, bir kişinin milliyetçi duygularıyla yaptığı saldırılar olarak gösterilmek isteniyor. Biz böyle düşünmüyoruz. Bu saldırılar, planlı ve bilinçli saldırılardır” dedi.

Yarın HDP İzmir il binasına saldırının mahkemesi var

HDP İzmir il binasına 17 Haziran’da Onur Gencer tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda HDP’li Deniz Poyraz yaşamını yitirmişti. Davanın duruşması yarın İzmir Bayraklı Adliyesi 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Davada sanık Onur Gencer ilk defa mahkemeye çıkarılacak ve ifadesi alınacak.

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