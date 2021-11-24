Hecoin için dolandırıcılık iddiası | Çok sayıda mağdur var



Kurucusu Yavuz Burul adlı Türk vatandaşı olarak görülen kripto para daha buharlaştı Hecoin için dolandırıcılık iddiası araştırılıyor.

Yavuz Burul isimli bir kişi tarafından kurulan şirket üzerinden işlem göre Hecoin'in buharlaştığı sosyal medya kullanıcılarının yorumları üzerinden anlaşıldı.

400 dolardan hızla 2 dolar seviyesine düşen coin yüzlerce kişiyi mağdur etti.

Hint Okyanusu’nda bulunan Seyşeller adası merkezli olan Heroes&Empires Coin şirketine ait kripto paraya yatırım yapanlar tepkilerini sosyal medyadan gösterdi.

Yaşanan olayın ardından ne kadar paranın buhar olduğu ise bilinemiyor.

İlk olarak kendisine ait mobil uygulaması kapanan firmanın 'Hecoin Network' isimli sosyal medya hesapları da kapandı.