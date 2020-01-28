Helin Tepeli'nin ölümü | 20 yaşındaki genç kazada can verdi



Antalya'nın Serik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, elektrik direğine çarpan otomobil, takla atıp, devrildi. Kazada araçtaki Helin Tepeli (20) yaşamını yitirirken, sürücü Hasan Durmaz da yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, Belek Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Hasan Durmaz'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak, elektrik direğine çarptıktan sonra takla atıp, devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Edinilen bilgilere göre sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçtaki Helin Tepeli'nin (20) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olduğu anlaşılan sürücü Hasan Durmaz ise ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Antalya'nın Serik ilçesinde Helin Tepeli'nin yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda seyreden otomobilin, kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki bordür taşına çarpması, ardından yan yatarak elektrik direğine çarpması yer aldı.