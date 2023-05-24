Hemşire Saliha Tuncel'in ölümü araştırılıyor



Aksaray'ın özel hastanelerinden birinde çalışan 25 yaşındaki Saliha Tuncel adlı genç kadın, birlikte yaşadığı 43 yaşındaki Doktor Halil İbrahim A.'ya ait evin balkonundan 3'üncü kattaki terasa düşerek yaşamını yitirdi. Şüphe üzerine gözaltına alınan Halil İbrahim A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir rezidansın 7'nci katında meydana geldi.

Aksaray'da Özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel (25), aynı hastanede çalışan doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu binanın 7'nci katından 3'üncü kattaki terasa düştü.

Durumu fark eden binadakiler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saliha Tuncel otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan doktor Halil İbrahim A. ise ifadesinin ardından serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.