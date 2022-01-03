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Hik Online vurgunu | 400 bin kişi 100 milyon lira dolandırıldı

Hik Online adlı uygulama ile en az 400 bin kişinin dolandırıldığı iddia ediliyor. İnternet üzerinden yapılan vurgunun 100 milyon lirayı bulabileceği ifade ediliyor.

03 Ocak 2022 Pazartesi 18:50
Hik Online vurgunu | 400 bin kişi 100 milyon lira dolandırıldı


Hik Online vurgunu | 400 bin kişi 100 milyon lira dolandırıldı

Türkiye yeni bir saadet zinciri vurgunuyla yüzleşiyor. Bu kez internet üzerinden indirilen uygulama ile ilk belirlemelere göre 400 bin kişi yüksek kar vaadiyle dolandırıldı.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selman Ay tarafından sunulan şikayet dilekçesinde; "Hik Online" isimli uygulamasına üye olduğunu anlattı. Hesabındaki parayı yüksek kar vaadiyle sisteme aktardığını söyleyen şikayetçi, dilekçesinde şunları ifade etti:

"15, 60, 180 ve 365 gün vadelerle kar payı veriyorlardı. Günlük çekilecek para 269 liraydı 2-3 gün çektim ve parayı verdiler. Onun dışında birebir bonus vermeye başladılar. 5 bin liraya 5 bin lira bonus veriyorlardı. Biz para çekme talebinde bulunduk ancak yoğunluk olduğu için gecikme olduğunu söylediler. Daha sonra devletin yüzde 5 vergi aldığını öderseniz ödemenizi alırsınız diye söylediler. Bunu yatırıp talepte bulunduk ancak hesabımıza para girişi yapılmadı. Gruplara engelleme koydular, kimseye ulaşamıyoruz. Şüpheliler hakkında gerekli kamu davasının açılmasını talep ediyorum."

"400 BİNİN ÜZERİNDE MAĞDUR VAR"


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan mağdur Selman Ay'ın avukatı Yıldırım Marangoz ise şu bilgileri paylaştı: 

"Sanal ortamda üyelere ulaşılıyor, süreç saadet zinciri şeklinde işliyor. Üyelere ulaşıldıktan sonra yüksek miktarda kar payı sözleşmeleri yaptırılıyor. Sitelerde şahıslara görevlendirmeler yaptırılıyor. Görevler sonunda üyelere bonuslar verilerek sisteme dahil olmaları sağlanıyor. Dolandırıcılığın ilk aşaması bu şekilde başlıyor. Daha sonra üyelere güven oluşturmak için ufak ufak ödemeler yapılıyor. Akabinde yüksek miktarda paralar sisteme girdikten sonra yöneticiler bu paraları çekerek sistemi kapatıyorlar. Bu yapılan eylemin kanundaki karşılığı 'nitelikli dolandırıcılık' müvekkiller adına suç duyurusunda bulunduk. Türkiye'nin her yerinden suç duyuruları yapılıyor. 400 binin üzerinde mağdur olduğunu tahmin ediyoruz. Yatırılan paralarla ilgili olarak icra takibi başlattık. Tam net bir miktar belli değil ancak müvekkillerden edindiğimiz bilgilere göre 100 milyon lira üzerinde bir vurgun söz konusu." 

"CİDDİ MİKTARDA KAR ORANI VAAT EDİYORDU"

Sosyal medya reklamları ile sisteme dahil olduğunu söyleyen mağdur Selman Ay, "Bu sisteme biz sosyal medya aracılığı ile reklam bölümünden gördük ve dahil olduk. Sistem ciddi miktarda kar oranı vaat ediyordu. Sisteme dahil olduktan sonra bizden bazı görevler istediler. O görevleri yaptık. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra bonusları vermeye başladılar. Ne kadar para yatırırsanız o kadar bonus veriyorlar. Ne kadar görev yaparsanız o kadar kar payı alıyorsunuz. Biz iş işten geçtikten sonra anladık. Ben sisteme yüksek bir meblağ yatırdım. İlk hafta 5 bin lira kar payı aldım. Daha sonraki haftalarda hesaplarımızdaki bütün parayı bu sisteme yatırdık. Yüklü bir para alırız dedik ama öyle değilmiş. Şu an hiçbir yöneticiye ulaşamıyoruz. WhatsApp üzerinde bin 680 tane grup var. Ben 520'inci gruptaydım. Her gruptan yaklaşık 247 kişi vardı" ifadelerini kullandı.

"GEREKSİZ PROBLEM ÇIKARMAYAN"

25 Aralık Cumartesi günü sosyal medyada genel müdürlükten yapılan bir açıklama paylaşıldı: "Platform adına sözler veriyorum. Tüm kullanıcı para çekme işlemleri yarın hesaba ulaşacak. Herkesin platformun son güncellemesini ve optimizasyonunu hatırlayacağına inanıyorum. Platformumuzda herhangi bir problem yoktur. Tek yapman gereken sabırlı olmak. Endişeleri anlıyorum ama lütfen sakin ol. USDT yatırımı aşırı yoğunluk nedeniyle 0-24 saat olarak değiştirildi. Herkes sakince ve sabırla beklesin yarın herkesin hesabına parası tanımlanacak gereksiz problem çıkarmayan."

Açıklamada bir gün sonra paraların yatırılacağı belirtilmesine karşın üyelerin hesaplarına herhangi ücret yatırılmadı. "Hik Online" mağdurları Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığa gelerek "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Hik Online
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