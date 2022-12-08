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Hiranur Vakfı'nın kaçak binasına İBB'den mühür

Türkiye'nin, tarikat şeyhinin henüz 6 yaşındaki kızını gelinlikle gerdek gecesine yollamasıyla tanıdığı İsmailağa cemaatine ait Hiranur Vakfı kaçak sözde külliye inşa etmiş.

08 Aralık 2022 Perşembe 19:49
Hiranur Vakfı'nın kaçak binasına İBB'den mühür


Hiranur Vakfı'nın kaçak binasına İBB'den mühür



İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki kaçak yapısını mühürledi. Vakfın sapkınlığa varan uygulamalarına tepkiler yükselirken, Sancaktepe belediyesinin AKP'li meclis üyelerinin desteğiyle imar değişikliğiyle bölgede adeta imar vurgunu yaptığı iddia ediliyorb

5 blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı’nın, mevzuata aykırı bir şekilde bloklar arasına kaçak külliye inşa ettiği tespit edildi.


İLÇE BELEDİYESİ GEREĞİNİ YAPMADI

İBB İmar Müdürlüğü, 25 Şubat 2022 tarihinde Sancaktepe Belediyesi'ne kaçak yapının denetimi ve gereğinin yapılması için yazı yazdı. 3 ay süre geçtiği halde ilçe belediyesinden yanıt alınamadı. İBB İmar Müdürlüğü 6 Haziran 2022’de yeni bir yazıyla ilçe belediyesine sorumluluğunu tekrar hatırlattı. 4 Ağustos tarihinde İBB’ye yanıt gönderen Sancaktepe Belediyesi, işlemlerin devam ettiğini bildirmekle yetindi. İBB İmar Müdürlüğü 7 Eylül 2022 tarihinde yapının ruhsatına ve mevzuata uygun hale getirilmesi için son bir resmi yazıyla Sancaktepe Belediyesi’ne sorumluluğu hatırlatıldı.


KAÇAK KÜLLİYE İSKANI ALINMADAN KULLANILMAYA BAŞLANDI

3 aylık yasal süre boyunca kaçak yapıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmayınca İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, mülkiyeti Hiranur Vakfı'na ait Sancaktepe Mahallesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 8905 ada, 3 parselde bulunan yapıya giderek henüz iskanı alınmadığı halde kullanılmaya başlanan ruhsatsız kaçak yapıyı, ‘Yapı Tatil Tutanağı’ ile mühürledi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK

Mühürleme kararı İBB encümenine gönderilecek, ruhsat sahibine para cezası kesilecek. Kaçak yapının yıkılması için sorumlularına 1 ay süre tanınacak. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa kaçak yapı İBB ekipleri tarafından yıkılacak.
 

Son Güncelleme: 08.12.2022 19:53
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Hiranur VakfıIsmailağa Tarikatı
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