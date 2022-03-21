Hırsızın çaldıkları polis ekiplerini şaşkına çevirdi

Gece yarısı Kağıthane’deki bir okula giren hırsız, burada bulunan 5 adet tencere ve kapağını, çaydanlığı, tava ve kapaklarını çaldı. "Tuvalet için girdim, o sırada demirleri görünce okul dışına çıkardım" diyen hırsız, polis tarafından yakalandı. Hırsız, adliyeye sevk edilirken; o anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Kağıthane’de gece yarısı bir ortaokula giren yabancı uyruklu hırsız, çalacak bir şey bulamayınca tencere, tava ve çaydanlık çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı. Çaldığı malzemelerle birlikte kaçarken polis tarafından durdurulan hırsız, “Tuvalete girmek için okula girdim” deyince yakayı ele verdi.

Olay, 20 Mart Pazar günü 23.30 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerindeki Gültepe İmam Hatip Ortaokulu’nda yaşandı. İddiaya göre, ortaokula giren Türkmenistan uyruklu Akummedov A. (24), okulu kat kat gezerek demir parçaları toplamaya başladı.



POLİSE “TUVALET İÇİN OKULA GİRDİM” DEDİ

Okulu gezdiği sırada mutfak bölümüne de inen hırsız, burada bulunan 5 adet tencere ve kapakları, çaydanlık, tava ve kapaklarını da çalarak okulun dışına çıktı.

Okulda hırsız olduğu ihbarını alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, adrese yönelerek çevreyi kontrol etmeye başladı. O esnada dışarıda polis ışıklarını gören hırsız, çuvalı saklayarak okul dışına doğru yöneldi.

Bu sırada Kağıthane polisi, eşkale uyan şahsı çevirerek üst araması yaptı. Polis ekiplerinin gece saatlerinde neden okula girdiğini sorması üzerine hırsız Akummedov A. polislerden kurtulmak için, “Tuvalet için girdim, o sırada demirleri görünce okul dışına çıkardım, siz de beni yakaladınız” diyerek cevap verdi.

POLİSİN DİKKATİ HIRSIZIN YALANINI ORTAYA ÇIKARDI

Şahıstan şüphelenen polisler, okulda ve çevresinde yapacakları arama çalışmaları bitene kadar kendilerine yalan söyleyen Akummedov A.’yı bırakmadı. Yapılan çalışmalarda çuval içerisinde saklanmış tencere, tava, çaydanlık ve demir parçaları gören polis ekipleri, okul görevlisi ile beraber güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince gerçek ortaya çıktı.