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Hırsızın fotoğrafını dükkanına astı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir tekel bahisine müyteri gibi gelerek içecekleri montuna saklayarak kaçan şahsın resmi, dükkanın kapısına asıldı.

08 Mayıs 2022 Pazar 23:58
Hırsızın fotoğrafını dükkanına astı

Hırsızın fotoğrafını dükkanına astı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir tekel bahisine müyteri gibi gelerek içecekleri montuna saklayarak kaçan şahsın resmi, dükkanın kapısına asıldı.

Zeytinburnu'nda müşteri kılığında tekel bayisine gelen şahıs, 500 TL değerindeki içecekleri montunun arasına saklayarak kaçtı. Hırsızlık olaylarından sıkılan esnaf, güvenlik kamerasından aldığı şahsın fotoğrafını dükkanın camına astı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi'ndeki bir dükkanda meydana geldi. Tekel büfesine müşteri kılığında gelen bir kişi, montunun içine 500 TL değerinde içecekleri saklayarak kaçtı. İçeceklerin eksildiğini fark eden büfe sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şok oldu. Hırsız olaylarından sıkılan büfe sahibi engelli Murat Emrak, hırsızlık zanlısının fotoğrafını cama astı. 

Anahtar Kelimeler:
HırsızKamera
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