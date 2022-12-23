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Hırsızlık yapmaya çocuklarıyla giden çeteye şok baskın

Bursa ve çevresinde çok sayıda hırsızlık olayına adı karışan çete üyelerinin, gece yarısı soygun yapmaya çocuklarını da yanlarına alarak 'iş'e çıktığı belirlendi.

23 Aralık 2022 Cuma 16:35
Hırsızlık yapmaya çocuklarıyla giden çeteye şok baskın

Hırsızlık yapmaya çocuklarıyla giden çeteye şok baskın

Bursa'da 300 polisin katılımı ile hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için küçük yaştaki çocuklarını kucaklarında taşıyıp, hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Polis ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip, şüphelileri belirledi. Şüphelilerin hırsızlığa giderken kullandıkları kamyoneti, her olay için modifiye ettirdikleri tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin dikkat çekmemek için küçük yaştaki çocuklarını da kucaklarında taşıyıp, hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Polis, gece saatlerinde 300 personelin de katılımı ile baskın düzenledi. 3'ü Eskişehir'de olmak üzere 29 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerden Bekir D.'nin 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 24 yıl 9 ay, Fikret Ç.'nin 11 yıl 5 ay, Canercan G.'nin ise 10 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası olduğu belirlendi.

29 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
BursaHırsızlık
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