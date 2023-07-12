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Hizbullahçı teröristi cezaevinden serbest bırakmışlar

Terör örgütü Hizbullah'ın kurucularından Hacı Bayancuk'un oğlu IŞİD'in Türkiye emiri Halis Bayuncuk'un cezaevinden salıverildiği ortaya çıktı

12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:01
Hizbullahçı teröristi cezaevinden serbest bırakmışlar

Hizbullahçı teröristi cezaevinden serbest bırakmışlar

Hizbullah'ın askeri kanat yapılanmasında yer alan ve Güneydoğu'da yüzlerce cinayetin faillerinden olan Hacı Bayancuk'un oğlu 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'un tahliye edildiği ortaya çıktı. Ebu Hanzala, terör örgütü IŞİD'in Türkiye Emiri olmak suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Özellikle Güneydoğu'da yüzlerce cinayetin faili olmaktan ömür boyu hapisle cezalandırılan ancak seçim öncesi tahliye edilen Hizbullahçıların ardından yeni bir tahliye daha gündeme geldi. Hizbullah'ın askeri kanat sorumlularından olan ve geçtiğimiz nisan ayında cezaevinden çıkarılan Hacı Bayancuk'un oğlu 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'un tahliye edildiği öğrenildi.

Gerçek Gündem’in haberine göre, “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılan ‘Ebu Hanzala’ olarak bilinen selefi Tevhid cemaatinin lideri Halis Bayancuk tahliye edildi.

Aynı suçlamadan defalarca tutuklanıp serbest bırakılan Ebu Hanzala’nın hüküm giydiği dosya, Yargıtay’da 28 Aralık 2022 tarihinde görülen duruşmada bozulmuştu. Son duruşmada ise mahkeme, Ebu Hanzala’nın yargılandığı üç dosyayı birleştirme kararı almıştı.

TAHLİYE İÇİN BASKI MI YAPILIYORDU?

Gerçek Gündem’e konuşan kaynaklar, Ebu Hanzala’nın ilk celsede tahliye edilebileceğini düşündüklerini ve HÜDA PAR’ın Ebu Hanzala’nın tahliyesi için AKP’ye baskı yaptığını iddia etmişti.

Kaynak “HÜDA PAR, Yargıtay ile çok görüşmeler yaptı öncesinde. AKP’ye destekleri ile beraber bu dosyayı ve buna benzer dosyaları önlerine koydular. Ben Ebu Hanzala’nın anlaşma yaptığını düşünüyorum. Bazı sert söylemler içeren konuşmaların hepsini internetten sildiler, kaldırdılar” demişti.

HÜDA PAR VE EBU HANZALA ARASINDAKİ BAĞ...

Ebu Hanzala’nın babası Hacı Bayancuk, 1992’de Hizbullah’ın askeri kanat sorumluluğunu yaptı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu, Hizbullah’ın Şura üyesi olan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hacı Bayancuk’un avukatlığını yapmıştı.

Birçok Hizbullah hükümlüsü de HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’na dahil olması sonrası tahliye edilmişti.

'İSTANBUL'U DA ALACAĞIZ'

OdaTV'de yer alan habere göre, Bayancuk Van merkezli düzenlenen bir operasyonla yakalanmış ve Suriye’deki kamplarda çekilmiş bazı görüntüleri de ele geçirilmişti. Görüntülerde, Türkiye’den örgüte katılan üyelere verilen dersleri de içerdiği ve örgüt üyelerine yönelik yapılan konuşmalar kayıt altına alınmıştı. Kayıtların incelenmesinin ardından ise Bayancuk’un, Türkiye’nin de Suriye gibi cihat alanı ilan edildiğine yönelik sözlerinin bulunduğu belirlendi. CD’lerde Bayancuk’un, “Suriye’nin fethedilmesinin ardından sıra Türkiye’ye gelecek. İstanbul’u da alacağız inşallah” dediği görülüyordu.


 

Anahtar Kelimeler:
IŞİDHizbullah
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