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Hobi bahçesinde cinayet | 2 ölü var

Korkunç olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Furkan G., hobi bahçesinde 2 arkadaşıyla birlikte oturan Ercan Bayram'ın yanına geldi.

10 Aralık 2022 Cumartesi 09:23
Hobi bahçesinde cinayet | 2 ölü var

Hobi bahçesinde silahlı dehşet, 2 ölü var


Bursa'da Furkan G., hobi bahçesinde oturan 3 arkadaş ile tartışıp, tabancayla ateş açtı. Furkan G.'nin tabancasından çıkan kurşunlarla 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. İstanbul'a kaçmak isteyen Furkan G., polis ekiplerince 1 saat içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Korkunç olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Furkan G., hobi bahçesinde 2 arkadaşıyla birlikte oturan Ercan Bayram'ın yanına geldi.


Bir süre oturan Furkan G. ile Ercan Bayram arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Belindeki tabancayı çıkaran Furkan G., Ercan Bayram ve yanında oturan arkadaşları Ertan Şahbaz ve Deniz K.'ya birer el ateş etti. 3 kişi kanlar içinde kalırken Furkan G. ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ercan Bayram ve Ertan Şahbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bacağından vurulan Deniz K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan G.'nin olay yerinden kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda, İstanbul yönüne seyir halinde olduğu belirlenen Furkan G.'yi takibe alan polis ekipleri, İstanbul- Bursa- İzmir otoyolu Yalova yakınlarında otomobili durdurdu. Gözaltına alınan Furkan G., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Hobi BahçesiCinayet
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