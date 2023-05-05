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HÜDA PAR'lı yönetici 'Ne Mutlu Türk'üm' diyenlere 'Tasmalı Enikler' diye hakaret etti

Domuz bağı ile öldürme yönteminin mucidi Hizbullahçı katillerin siyasi uzantıları seçim öncesi Karadeniz'i karıştırmaya çalışıyor. Trabzon'da Ne Mutlu Türk'üm diyene sloganları atanlara HÜDA PAR'lı bir yönetici halka 'Tasmalı Enik' sözü kayıtlara geçti.

05 Mayıs 2023 Cuma 15:06
HÜDA PAR'lı yönetici 'Ne Mutlu Türk'üm' diyenlere 'Tasmalı Enikler' diye hakaret etti

'Ne Mutlu Türk'üm' diyenlere 'Tasmalı Enikler' diye hakaret etti


Türkiye mezar evleri, domuz bağı ile işlenen cinayetleri Hizbullah adlı terör örgütü ile tanıdı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın şehit eden Hizbullahçı katillerin siyasi kanadını oluşturan iktidar partisi seçim ortağı HÜDA PAR Trabzon'u kaşıyor. Hizbullah'a 'Terör örgütü' diyemeyen HÜDA PAR'a tepki gösteren Trabzonlu vatandaşların protestosu polis tarafından engellendi. Bugün yeniden aynı yere seçim standı açmak isteyen HÜDA PAR'lı yöneticiler 'Şeriat gelecek İhşallah' diyerek polis koruması altında bölgede varlığını sürdürürken, çevrede toplanan vatandaşların bekleyişi sürüyor. 

Trabzonlu vatandaşların protestosunu iki gündür engelleyen polis ekipleri, Hizbullahçı HÜDA PAR temsilcilerinin etrafında güvenlik kalkanı oluşturdu

DÜN TASMALI ENİKLER DİYE HAKARET ETTİ


Halk 'Ne Mutlu Türk'üm' diyene dedi, HÜDA Par'lı yönetici 'Tasmalı Enikler dedi

AKP'li yöneticilerin 'Türk diye bir şey yoktur' açıklamasının üstüne, AKP'nin seçim ortağı HÜDA Par'lı yönetici 'Ne Mutlu Türk'üm' diyene sloganı atan vatandaşlara 'Bunlar tasmalı enik' diyerek hakaret etti.

Trabzon’daki Kahramanmaraş Caddesi’nde stant açan HÜDA PAR’lılar ile yurttaşlar arasında gerginlik yaşandı. Olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.


Standının kaldırılmasını isteyen yurttaşlar, İstiklal Marşı okuyup “Gaffar Okan” ve “Ne mutlu Türk’üm diyene” sloganları attı.

HÜDA PAR İstanbul AR-GE Sorumlusu Seyfullah Sivi, sosyal medya hesabından yurttaşlara hakaret etti. Sivi, "Bunlar Trabzon halkı değil, tasmalı enikler... Bunlar Trazbzon halkını kendi emelleri için galeyana getiren kiralık eller... Bunlar yalanlarla aldatılmış aklı kıt, gözü kör hainler... Bunlar PKK'nın farklı fraksiyonları... Bunlar vatanın, bayrağın gerçek düşmanları" dedi.


 

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Son Güncelleme: 05.05.2023 15:23
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Ne Mutlu Türküm DiyeneHüda ParTrabzon
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