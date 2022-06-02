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Hüseyin Özkan Cinayeti | Aracında öldürüldü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde görev yapan jandarma uzman çavuş Hüseyin Özkan, kiraladığı araçta tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu. 

02 Haziran 2022 Perşembe 11:46
Hüseyin Özkan Cinayeti | Aracında öldürüldü

Hüseyin Özkan Cinayeti | Aracında öldürüldü


Hatay'da görev yapan 27 yaşındaki Hüseyin Özkan, araçta silahla öldürülmüş olarak bulundu. Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karbeyaz Jandarma Komutanlığı'nda 2 yıldır görev yapan jandarma uzman çavuş Hüseyin Özkan, salı sabahı nöbeti teslim ederek istirahate ayrıldı.

Özkan, aynı günün akşamı ilçeye bağlı Sofular mevkisinde, kiraladığı aracın içinde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu.

Başına isabet eden mermiyle hayatını kaybeden Özkan'ın cenazesi, otopsinin ardından gönderildiği memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hüseyin Özkan'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
özkanCinayeti
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