Hüseyin Özkan Cinayeti | Aracında öldürüldü
Hatay'da görev yapan 27 yaşındaki Hüseyin Özkan, araçta silahla öldürülmüş olarak bulundu. Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Karbeyaz Jandarma Komutanlığı'nda 2 yıldır görev yapan jandarma uzman çavuş Hüseyin Özkan, salı sabahı nöbeti teslim ederek istirahate ayrıldı.
Başına isabet eden mermiyle hayatını kaybeden Özkan'ın cenazesi, otopsinin ardından gönderildiği memleketi Karaman'da toprağa verildi.
Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hüseyin Özkan'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.