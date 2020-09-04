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İBB, hırsızların mağdur ettiği engelli kadının yardımına koştu

Hırsızların akülü sandalyesine zarar vererek kullanılamaz duruma getirdiği Neşe Çuha’ya, İBB yeni araç temin etti. 

04 Eylül 2020 Cuma 15:17
İBB, hırsızların mağdur ettiği engelli kadının yardımına koştu

İBB, hırsızların mağdur ettiği engelli kadının yardımına koştu

İBB, ihtiyaç duyduğu anda İstanbullunun yanında olmaya devam ediyor. Engelli bireylerin akülü ve tekerlekli sandalyelerinin bakım ve onarımını sürdüren İBB, bu kez de hırsızların mağdur ettiği vatandaşın yardımına koştu. Hırsızların akülü sandalyesine zarar vererek kullanılamaz duruma getirdiği Neşe Çuha’ya, İBB yeni araç temin etti. Aracını teslim alan Çuha, büyük mutluluk duyduğunu belirterek İBB ekiplerine teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Engelliler Müdürlüğü Medikal Bakım Onarım Atölyesi, kentte yaşayan engelli bireylerin akülü ve tekerlekli sandalyelerini evlerinden alarak tamir, bakım ve onarımını yapıyor. İBB’ye gelen talepleri yerinde kontrol eden ekipler, akülü ve tekerlekli sandalyeleri Medikal Bakım Onarım Atölyesi’ne getirerek eksikleri gideriyor. Ücretsiz sağlanan hizmetten İstanbul sınırları içinde yaşayan, sosyal inceleme ve teknik değerlendirmenin ardından belli şartlara uyan tüm engelli vatandaşlar faydalanabiliyor. İBB Engelliler Müdürlüğü’nün bünyesinde çalışan ekipler, önceki gün akülü sandalyeyle yaşayan Neşe ve Muzaffer Çuha çifti ile Mustafa Niksarlıoğlu’nun evlerine gitti. Neşe Çuha’nın akülü aracında önemli hasar oluşması, akü ve koltuğunun çalınması üzerine İBB, aracı onarmak için bakıma aldı. Bakıma alınan aracın kullanılmaz hale getirildiğini tespit eden İBB ekipleri, Çuha’ya yeni araç temin etti.

“BU SANDALYELER ELİMİZ AYAĞIMIZ”

Alo 153, e-posta, Beyaz Masa ve İSEM Engelli Merkezleri’ne gelen talepler üzerine harekete geçen İBB ekipleri, iki adresi ziyaret etti. İlk ziyaret, bakımı tamamlanan aracını teslim etmek için Mustafa Niksarlıoğlu’nun ikametine yapıldı. 24 yaşından itibaren akülü araç kullandığını belirten Mustafa Niksarlıoğlu, Medikal Bakım Onarım ekiplerine, “Sandelyemin aküsü bozuktu. Şarj olmuyordu o yüzden Alo 153’ü aradım. Sağolsunlar bana yardımcı oldular” sözleriyle teşekkür etti.

Anne Asiye Yıldız bu hizmetin verilmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi ve şu eklemeyi yaptı:

“İBB bize en kısa sürede yardımcı oldu. Allah getiren, yapan, sebep olan herkesten razı olsun. Bu araba bizim elimiz ayağımız. Çocuğum 2-3 haftadır eve mahkûm oldu. Tamir edilmeseydi bu devam edecekti.”

“BELEDİYEMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN”

Akülü sandalyesini teslim alan Neşe Çuha, “yapılan vicdansızlıktır” diyerek “3 ve 8 yaşında iki çocuğum var. Onlara baktığım için dışarı çıkmam gerekiyor. Tekerlekli sandalyemin akülerini ve koltuğunu çaldılar. Ben de Alo 153’ü arayarak durumumu anlattım. Maddi olarak da sıkıntı yaşıyoruz. Sağolsunlar hemen gelip aldılar ve yenisiyle değiştirdiler. Yapılan hizmetten çok memnunum” dedi.

Eşi gibi tekerlekli sandalye kullanan Muzaffer Çuha ise, “İBB engelli hizmetleri konusunda çok iyi. Belediyemizden Allah razı olsun. Tek isteğim kaldırımlarımız bizim gibi engelliler için uygun hale getirilmesi. Kapımın önünde bir metrelik alan var. Yazı asmama rağmen araç park ediliyor. İnsanlardan daha fazla anlayış bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA YAŞAYAN TÜM ENGELLİLER AYNI HİZMETİ ALABİLİR

Medikal Bakım Onarım Atölyesi’nde çalışan İsmail Akgün, yaptıkları hizmetin içeriğini şu şekilde anlattı:

“İstanbul’daki engelli vatandaşlarımızın akülü ve tekerlekli sandalyelerinin tamir, bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımız yağmurda kaldıklarında araçlarında oksitlenmeler, kartlarında yanmalar oluyor, aküleri bitiyor, lastikleri patlıyor. Şile, Çatalca, Tuzla gibi kırsal alanlardaki yollarda tekerlekli sandalyelerin rulmanları dağılıyor ve tekerleri arızalanıyor. Gerekirse oralara da giderek bütün bu sorunları çözüyoruz.”

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