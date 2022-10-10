İBB'ye cenaze aracıyla uyuşturucu kumpası mı kuruldu



İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracında uyuşturucu çıktığı iddiasını İBB ile ilişkilendirmeye çalışan iktidara yakınlığı ile bilinen gazetelerin kumpası erken çöktü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin AKP'de olduğu dönemde, 2018 yılıda düzenlenen ihale ile Yenişafak Gazetesi sahibinin yakını olan Platform Turizm'e verildiği ortaya çıktı.



Taşeron şirkete ait araçların, İstanbul'da vefat eden yurttaşların ücretsiz olarak memleketlerine götürülmesinde kullanıldığı açıklandı. İBB tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı;

Basında “Uyuşturucu Taşıyan İBB Cenaze Aracı” iddiasıyla yer alan haberler hakkında açıklama:

İBB, cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunuyor. Şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihale yapılmıştır. İhaleyi Platform Turizm Taşımacılık Şirketi kazanmıştır.

Basına yansıyan haberlerde belirtilen 34 DMM 776 plakalı araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir. Aracı kullanan B.S VE E.E adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017’de işe girmişlerdir.