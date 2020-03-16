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İBB’den Corona tedbiri. Beltur kapatıldı

Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakalarının görülmesinden günler sonra alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi.

16 Mart 2020 Pazartesi 20:55
İBB’den Corona tedbiri. Beltur kapatıldı

İBB’den Corona tedbiri. Beltur kapatıldı

   Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakalarının görülmesinden günler sonra alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi.Türkiye'deki Corona virüsü vakalarından sonra tedbirleri artıran yetkili makamlar halka açık alanların bazılarını kapatma kararı aldı. İBB de benzer bir uygulama ile sosyal tesislerini ve Beltur işletmelerini kapattığını açıkladı. 

 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki belediyeye ait sosyal tesisler ve Beltur işletmelerinin kapatıldığını duyurdu.

İmamoğlu, hastanelerdeki Beltur işletmelerinin faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Küresel boyuttaki salgın hastalığa karşı alınan önlemler kapsamında İBB'ye ait tüm sosyal tesisler ve tüm Beltur işletmeleri (Hastanelerde hizmet veren Beltur kafeleri hariç) bugün itibariyle hizmete ara vermiştir. Değerli İstanbul halkının bilgisine.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
İBB
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