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İçinde yolcu bulunan tramvaya taşlı saldırı

İstanbul Zeytinburnu’nda henüz kimliği bilinmeyen bir şahıs tramvaya taşlı saldırıda bulundu. Hareket halindeki aracın camı kırıldı, servis dışına alındı.

26 Kasım 2023 Pazar 09:22
İçinde yolcu bulunan tramvaya taşlı saldırı






İçinde yolcu bulunan tramvaya taşlı saldırı

Hareket halindeyken kimliği belirsiz kent magandasının taşlı saldırısına uğrayan tramvay servis dışı kaldı. Zeytinburnu’nda T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya taş atılarak camı kırıldı. Tramvay servis dışına alınırken olayda yaralanan olmadı.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında T1 Kabataş - Bağcılar arasında sefer yapan tramvayda meydana geldi.

Tramvay Bağcılar istikametine gideceği esnada Seyitnizam - Akşemsettin durağına gelmeden önce kimliği belirsiz bir şahıs tarafından taş atılarak camı kırıldı.

SERVİS DIŞINA ALINDI

Atılan taş tramvayın içine düşerken yolcular indirilerek başka araca alındı. Camı kırılan tramvay servis dışına alınarak Zeytinburnu park alanına çekilirken olayda yaralanan olmadı.

Anahtar Kelimeler:
Tramvay
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