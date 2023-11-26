İçinde yolcu bulunan tramvaya taşlı saldırı
Hareket halindeyken kimliği belirsiz kent magandasının taşlı saldırısına uğrayan tramvay servis dışı kaldı. Zeytinburnu’nda T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya taş atılarak camı kırıldı. Tramvay servis dışına alınırken olayda yaralanan olmadı.
Tramvay Bağcılar istikametine gideceği esnada Seyitnizam - Akşemsettin durağına gelmeden önce kimliği belirsiz bir şahıs tarafından taş atılarak camı kırıldı.
SERVİS DIŞINA ALINDI
Atılan taş tramvayın içine düşerken yolcular indirilerek başka araca alındı. Camı kırılan tramvay servis dışına alınarak Zeytinburnu park alanına çekilirken olayda yaralanan olmadı.