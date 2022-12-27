İclal Şimşek cinayeti | Katil babası çıktı

Evli olduğu şahısla aralarında çıkan sorunlar yüzünden baba ocağına gelen İclal Şimşek, gece uykusunda can verdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç kadının cinayete kurban gittiği belirlendi.

Diyarbakır'da ailesi tarafından 'uykusunda öldüğü' iddia edilen 19 yaşındaki İclal'in babası tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Diyarbakır'da dün yine bir kadın cinayeti işlendi. Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kızları İclal Şimşek’in uyanmadığını söyleyip ambulans çağırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

7'nci kattaki apartman dairesine gelen ekipler, yapılan kontrolünde öldüğü belirlenen İclal Şimşek’in boynunda izler tespit etti. Şimşek’in annesi M.K.,(39), babası Kadri K. ve kardeşleri Ö.K.(25) ile M.K.(16) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Şimşek’in cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ve şüphelilerden ifadeleri üzerine cinayeti Kadri K.’nin işlediği tespit edildi.

EVLİ OLDUĞU ERKEKLE SORUNLAR YAŞAMIŞ

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İclal Şimşek’in 2 yıl önce evlenerek Mersin’e yerleştiği, evli olduğu erkekle yaşadığı sorunların ardından tekrar babasının evine döndüğü belirtildi.



KATİL ZANLISI BABA TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen aile üyelerinden baba Kadri K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.