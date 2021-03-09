İcralık araçlara görülmemiş tuzak | 21 kişiye gözaltı
Adana merkezli çetenin vurgun yöntemi akıllara durgunluk verecek cinsten. 8 ilde güvendikleri kişileri organize eden çete elemanları emekli bir icra müdürünün yönlendirmesiyle icradan satış kararı çıkmış araçları yakalatarak milyonlarca liralık vurguna imza attı. Çete elemanlarının değerinden ucuza kapattığı araçları önce parçaladığı, daha sonra bir araya getirerek milyonlarca liralık vurgun yaptığı bildiriliyor. Düzenlenen operasyonda çok sayıda gözaltı var.
Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu şekilde haksız kazanç elde eden şebekenin deşifre edilmesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şebeke lideri Mehmet A. ve emekli icra müdürünün de aralarında bulunduğu 21 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Bolu, Düzce ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.