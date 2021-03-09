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İcralık araçlara görülmemiş tuzak | 21 kişiye gözaltı

Aralarında emekli bir icra müdürünün de bulunduğu çete elemanları 8 ilde örgütlenerek icralık araçların peşine düştü. Yakalatılan araçların başına bakın neler geldi.

09 Mart 2021 Salı 11:40
İcralık araçlara görülmemiş tuzak | 21 kişiye gözaltı

İcralık araçlara görülmemiş tuzak | 21 kişiye gözaltı


Adana merkezli çetenin vurgun yöntemi akıllara durgunluk verecek cinsten. 8 ilde güvendikleri kişileri organize eden çete elemanları emekli bir icra müdürünün yönlendirmesiyle icradan satış kararı çıkmış araçları yakalatarak milyonlarca liralık vurguna imza attı. Çete elemanlarının değerinden ucuza kapattığı araçları önce parçaladığı, daha sonra bir araya getirerek milyonlarca liralık vurgun yaptığı bildiriliyor. Düzenlenen operasyonda çok sayıda gözaltı var. 

Adana merkezli 8 ilde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Mehmet A.'nın yaptığı suç şebekisini deşifre etti. Soruşturmada, şebekenin Adana ve ülke genelinde icralık araçları yakalatarak parçaladıkları, bu araçların parçalanmış hali ile Aladağ İcra Müdürlüğü aracılığı ile satışa çıkarıldığı, satışa çıkarılan parçaların şebeke üyelerince değerinden çok düşük fiyatla alındığı ve bir araya getirilerek satıldığı belirlendi.

Bu şekilde haksız kazanç elde eden şebekenin deşifre edilmesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şebeke lideri Mehmet A. ve emekli icra müdürünün de aralarında bulunduğu 21 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Bolu, Düzce ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Icralık AraçAdanaVurgun
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