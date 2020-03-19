Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

İdlib’den acı haber, şehidimiz var

Sivas Valiliği, Suriye’nin İdlib bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

19 Mart 2020 Perşembe 17:21
İdlib’den acı haber, şehidimiz var

İdlib’den acı haber, şehidimiz var 

Suriye'den acı haber geldi.  Sivas Valiliği, Suriye’nin İdlib bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Suriye’nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Suriye’nin İdlib kentinde bir asker şehit oldu. Acı haberi Sivas Valiliği sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Suriye'nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur.

*Kahraman Mehmetciğimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı Sağolsun.

Son Güncelleme: 19.03.2020 18:10
Anahtar Kelimeler:
şehitİdlib
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otobüs şoföründe koronavirüs iddiası yolcuları korkuttu
Otobüs şoföründe koronavirüs iddiası yolcuları korkuttu
Zeytinburna'dan sahte alkol dehşeti 3 can aldı
Zeytinburna'dan sahte alkol dehşeti 3 can aldı
Aynı mahallede iki ölüm birden | Ev yapımı alkol can aldı
Aynı mahallede iki ölüm birden | Ev yapımı alkol can aldı
Instagram’dan Corona virüsü yasağı
Instagram’dan Corona virüsü yasağı
İBB’den Corona tedbiri. Beltur kapatıldı
İBB’den Corona tedbiri. Beltur kapatıldı
Sultangazi ve Gazi Mahallesi'nde silahlı saldırı
Sultangazi ve Gazi Mahallesi'nde silahlı saldırı
Sezen Zambak'ın ölümü | Traktörlü sürücüye 2 yıl hapis
Sezen Zambak'ın ölümü | Traktörlü sürücüye 2 yıl hapis
Eşinin ihanetini belgelemek isterken tüfekle vuruldu bacağından oldu
Eşinin ihanetini belgelemek isterken tüfekle vuruldu bacağından oldu
Rüşvetle UYAP üstünden FETÖ sorgulaması yapmışlar
Rüşvetle UYAP üstünden FETÖ sorgulaması yapmışlar
Kekeme vatandaşları dolandıran şahıs, 55 yıl ceza aldı, tahliye edildi
Kekeme vatandaşları dolandıran şahıs, 55 yıl ceza aldı, tahliye edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim