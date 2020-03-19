İdlib’den acı haber, şehidimiz var

Suriye'den acı haber geldi. Sivas Valiliği, Suriye’nin İdlib bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Suriye’nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Suriye’nin İdlib kentinde bir asker şehit oldu. Acı haberi Sivas Valiliği sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Suriye'nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur.

*Kahraman Mehmetciğimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı Sağolsun.