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İETT otobüsünde kadınların biber gazlı yer kavgası

Şehir trafiğinin en ağır yükünü çeken İETT otobüsleri sorumsuz yolcuların yer kavgasına sahne oldu. Kadınlar arasındaki kavgada biber gazı sıkıldı.

06 Aralık 2023 Çarşamba 19:22
İETT otobüsünde kadınların biber gazlı yer kavgası






İETT otobüsünde kadınların biber gazlı yer kavgası

İETT otobüsünde iki kadın arasında yer verme nedeniyle çıkan tartışmada kadınlardan biri otobüsün içinde biber gazı sıktı. Bazı yolcuların fenalaştığı olay otobüste bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 4 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinde, iddiaya göre; seyir halindeki İETT otobüsünde, iki kadın yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı.

SALDIRIDA KADIN YOLCU BAYILDI!

Bu sırada kadınlardan biri çantasından çıkardığı biber gazını, tartıştığı kadının yüzüne sıktı. Biber gazından otobüsteki yolcular da etkilendi. Şoförün otobüsü durdurmasıyla yolcular dışarı çıktı.

Biber gazına maruz kalan kadın bayılırken, bir yolcunun yardımıyla otobüsten indirilerek yakındaki bir işyerine götürüldü. İhbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bayılan kadın hastaneye kaldırılırken, biber gazını sıkan kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirinden şikâyetçi olmadığı öğrenildi. 

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI!

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kadının tartıştığı ve bir kadının çantasından çıkardığı ve biber gazını diğer kadının yüzüne sıktığı görülüyor. 

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İETTKagaYolcu KavgasıBiber Gazı
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