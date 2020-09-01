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İhsan Kaan Şensoy cinayeti | Dayakçı eski eş ölü bulundu

Baro Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukat Ezgi Ulugün'ü evinde şiddete uğramasından sorumlu tutulan eski eş İhsan Kaan Şensoy silahla vurularak öldürüldü.

01 Eylül 2020 Salı 21:31
İhsan Kaan Şensoy cinayeti | Dayakçı eski eş ölü bulundu

İhsan Kaan Şensoy cinayeti | Dayakçı eski eş ölü bulundu



Kadınlara yönelik saldırı ve şiddetle mücadele eden Avukat Ezgi Ulugün, kendi evinde defalarca saldırı ve tacizle yargılan eski eşi İhsaan Kaan Şensoy silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından polisin yürüttüğü soruşturmada iki kişi gözaltına alındı. Öldürülen Şensoy hakkında 48 ayrı soruşturma sürüyordu.

Kocaeli İzmit'te, avukat Ezgi Ulugün, 3 yıl önce boşandığı eşi İhsan Kaan Şensoy tarafından cinsel saldırıya uğradığı ve ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Hakkında çeşitli suçlardan 48 ayrı soruşturma ve dava açılan ve ev hapsinde bulunan İhsan Kaan Şensoy, evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü


Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 10 yıldır avukatlık yapan ve Kocaeli Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi Ezgi Ulugün (33), 2012 yılında evlendiği İhsan Kaan Şenol ile 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle 2017 yılında boşandı. Boşanma kararının ardından Şensoy'un kendisini, fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz bıraktığını iddia eden Ulugün, eski eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

HAKKINDA 48 SORUŞTURMA VARDI

Edinilen bilgilere göre hakkında 48 ayrı soruşturma ve dava açılan İhsan Kaan Şensoy, en son, eski kayınbiraderi Bora Ulugün'ü silahla vurarak yaraladı. Yapılan itiraz üzerine 3 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Şensoy, eski eşini sosyal medya üzerinden tehdit etmeye devam etti.

EVDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Müjde Sokak'ta oturan ve uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için ev hapsinde bulunan İhsan Kaan Şensoy, bugün evine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocaeli Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Şensoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, E.G. isimli şüpheli ve yanındaki iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cinayeti
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