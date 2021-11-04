İki çocuğunu kurtarmak için kendini feda etti

Akıllara durgunluk veren olay Batman'da yaşandı. Henüz 26 yaşında ve hamile olan Songül Şahin, karşıdan karşıya geçerken çarpan aracın altında kaldı. Talihsiz kadın hızla gelen aracı son anda fark ederek iki çocuğunu iterek kurtardığı öğrenildi.

Batman'da bebek arabasındaki iki kızıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki hamile kadına araç çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kadının bebek arabasını iterek son anda kızlarını kurtardığı öğrenildi.



Olay sabah saatlerinde kentin Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Araçların yoğun geçtiği yolda 22 yaşındaki Songül Şengül, iki çocuğu ile birlikte yolun karşısına geçmek istedi.

Hızla gelen minibüsü fark eden anne Şengül, aracın kendilerine çarpacağını anlayınca yanındaki bebek arabasını iterek iki çocuğunu kurtardı.

KARNINDAKİ BEBEĞİ DE ÖLDÜ

Dolmuşun altında kalan Şengül ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, talihsiz kadının karnındaki çocuğun da hayatını kaybettiği belirlendi.

Şengül'ün kaza yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Çarpan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

BATMAN EMNİYET MÜDÜRÜ TALİMAT VERDİ

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da olay yerine gelerek aileyi teselli etmeye çalıştı.

Trafik ekiplerine talimat veren Kıraç, kazanın olduğu yere yakın üst geçide asansör yapılmasını ve refüjlere korkuluk yapılarak önlem alınmasını istedi.