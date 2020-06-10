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İki kez bıçakla saldırdı öyle tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz Cumartesi günü eski sevgilisi Ceylan G.'ye saldırdıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, şahıs ikinci kez saldırınca tutuklandı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 01:12
İki kez bıçakla saldırdı öyle tutuklandı

İki kez bıçakla saldırdı öyle tutuklandı


Beşiktaş'ta Cumartesi günü eski sevgilisi Ceylan G.(29)'ye şiddet uygulayan Nazir İ.(25),Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazir İ. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazir İ., serbest bırakılmasının ardından dün akşam 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta eski sevgilisi Ceylan G.'nin önüne kesip darp ettikten sonra elinden ve boynundan bıçakla yaraladı. Nazir İ., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazir İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olay anına ilişkin çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Ceylan G.'nin yaralarının vatandaşlar tarafından sarıldığı ve sokakta birçok polis ekibinin olduğu görülüyor.

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