İki kez bıçakla saldırdı öyle tutuklandı
Beşiktaş'ta Cumartesi günü eski sevgilisi Ceylan G.(29)'ye şiddet uygulayan Nazir İ.(25),Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazir İ. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, olay anına ilişkin çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Ceylan G.'nin yaralarının vatandaşlar tarafından sarıldığı ve sokakta birçok polis ekibinin olduğu görülüyor.