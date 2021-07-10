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İki sevgilinin kavgasını Özel Harekat polisi durdurdu

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi ile sevgilisi arasında çıkan kavgaya polis özel harekat birlikleri müdahale etti.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:09
İki sevgilinin kavgasını Özel Harekat polisi durdurdu

İki sevgilinin kavgasına Özel Harekat devreye girdi


İki sevgili arasında çıkan tartışma, kavgaya döndü, gece yarısı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kayseri Özel Harekat timleri dahil olunca mahalleli olanı biteni balkonlara çıkarak izledi.

İddiaya göre madde bağımlısı olan B.Y. (26), sevgilisi B.T ile kaldığı evin balkonuna çıkarak bağırmaya ve şu şişeleri atmaya başladı. Birlikte yaşadığı sevgilisinin evde rehin alınmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, olay yerine Özel Harekat polisi çağırdı.


Kayseri'de iddiaya göre madde bağımlısı olan B.Y. (26), sevgilisi B.T ile kaldığı evin balkonuna çıkarak bağırmaya ve şu şişeleri atmaya başladı. Birlikte yaşadığı sevgilisinin evde rehin alınmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, olay yerine Özel Harekat polisi çağırdı. Madde bağımlısı B.Y. 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından özel harekat polislerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.


Olay Talas ilçesi Tablakaya mahallesindeki 8 katlı apartmanının son katındaki dairede meydana geldi.

İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı B.Y. , kız arkadaşı B.T. ile birlikte kaldığı evde sinir krizi geçirerek balkona çıkıp bağırmaya ve bazı eşyalar atmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislere kapıyı açmayacağını söyleyen B.Y. su şişelerini balkondan attı.  

Evde sevgilisinin olduğunu belirleyen polis, kadının rehin alınmış ihtimali üzerinde durarak olayın yaşandığı apartmana özel harekat polisi istedi. B.Y. eve gelen özel harekat polislerine kapıyı açmayınca polis koçbaşı ile kapıyı kırıp içeriye girdi.


2 saat süren olayda gözaltına alınan madde bağımlısı B.Y. polis otosuna bindirildi. 3 gündür sevgilisinin evinde kalan B.T. ise yaşadığı korku nedeniyle ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 10.07.2021 09:25
Anahtar Kelimeler:
KayseriKavga
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