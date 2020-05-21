İkinci kattan attılar, döve döve kaçırdılar



İstanbul Beyoğlu Hacımimi Mahallesi, dün gece esrarengiz bir olaya sahne oldu. Hacımimi Mahallesi Hocaali Cami Çıkmazı'nda bir evin ikinci katından dövülerek beton zemine atılan kimliği belirsiz genç, aynı kişiler tarafından beyaz bir Mercedes otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Polis saldırıya uğrayan kişiyi ve saldırganları arıyor.

İKİ ESRARENGİZ ARAÇ GELDİ

Akıllara durgunluk veren olay iddiaya göre randevu evi olarak kullanılan bir dairede meydana geldi. Burada karşılaşan husumetli 3 kişinin kavgasında silahlar çekildi. Evde çıkan kavga sırasında 2'nci kattan beton zemine atılan 25 yaşlarındaki erkek şahıs hasımları tarafından ayak bileğinin kırılmasına rağmen yeniden saldırıya uğradı

Mahalle sakinlerinin uyarısına rağmen kavgayı sokağa taşıyan şüpheliler, ağır yaralı genci feci şekilde darp etti. Bu sırada olay yerine iki farklı araç geldi. Beyaz renkli lüks Mercedes araca yerlerde sürüklenerek bindirilen şahısa yönelik saldırı otomobil içinde de devam etti.

PLAKA SAHTE ÇIKTI

Saldırganlar siyah renkli transporter türü aracın hemen ardından beyaz renkli lüks otomobil ile olay yerinden kaçtı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri sokakta ve evde inceleme yaptı. Evdeki 2 kadının ifadelerini alan polis ekipleri geniş çaplı ifade için kadınları polis merkezine götürdü. Silahla yaraladıktan sonra darp ettikleri adamı araca bindirerek kaçan şahısları yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan her iki aracın kullandığı plakaların da sahte olduğu iddia edildi.