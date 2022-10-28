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İkitelli Sanayi Sitesi'nde patlama | Can kaybı ve yaralılar var

İstanbul'da İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

28 Ekim 2022 Cuma 12:30
İkitelli Sanayi Sitesi'nde patlama | Can kaybı ve yaralılar var

İkitelli Sanayi Sitesi'nde patlama | Can kaybı ve yaralılar var


İstanbul Başakşehir'de bulunan İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir işyerinde patlama oldu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Patlamaya ilişkin İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamada "Bugün saat 10.00 sıralarında Başakşehir İlçemiz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi 1. Blokta araç tamir-bakımı yapılan bir işyerinde patlama meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle itfaiye, güvenlik, sağlık ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre, olayda maalesef 1 işyeri çalışanı hayatını kaybetmiş, 3 işçi yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerimizce Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir.  Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuya ilişkin tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
IkitelliPatlamaSanayi Sitesi
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