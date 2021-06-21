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İkrar Duman Orhan hakkında şantaj iddiaları

Kendini, kadınlara musallat olan üç harflileri bedeninden çıkarttığını iddia eden İkrar Duman Orhan adlı sözde hocanın çok sayıda kişiyi kandırdığı ortaya çıktı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 18:22
İkrar Duman Orhan hakkında şantaj iddiaları

İkrar Duman Orhan hakkında şantaj iddiaları

Sosyal medya üstünden kendisine ulaşan kadınları üç harflilerden kurtardığını iddia eden sözde hoca İkrar Duman Orhan'ın, rahatsızlıkları tedavi öncesi genç kadınlara gönderdiği çizgi roman tarzı uygunsuz resimleri gönderdiği ifade ediliyor. ATV'de Esra Erol'un programına katılan Necla adlı bir kadının ortaya attığı iddialar ortalığı karıştırdı. Kadınların geçirdiği buhranlı ve depresyonlu hallerini çok iyi kullandığını söyleyen sözde hocanın çok sayıda kadının mağdur edildiğini söyledi.


Kendisini astrolog, yaşam koçu ve bio enerji uzmanı olarak tanıtan İkrar Duman Orhan'ın kadınlara 'Size günü birlik bir tutayım, sabaha kadar sizi iyileştireyim' dediği iddia ediliyor.


Programa katılan adının açıklanmasını istemeyen kadın, İkrar Duman Orhan'ın 'Bakım' adı altında kadınları gece yarısı buluşmay çağırdığını söyledi.

350-400 TL seans ücreti ödeyerek psikolojik seansa girdiğini söyleyen kadın mağdur 'Bu musallat size 1600 yıl önce girmiş, kolay değil' diyerek süreyi olabildiğince uzattığını iddia etti.

TikTok uygulaması üzerinde, kadınların katıldığı seansların videolarında yerlerde yatarak bazılarının kan kustuğunu söyleyen Esra Erol'un sorularını yanıtlayan İkrar Duman 'Ofisime gelen kadınların bazıları benimle ilişki kurmak istiyor' sözleri izleyenleri şoke etti.
Kendisine gelen kadınlarla ilgili tüm bilgileri whatsapp uygulamasında sakladığını söyleyen İkrar Duman Orhan'ın çok sayıda kadınla ilgili ailevi bilgileri şantaj malzemesi olarak kullandığı iddia ediliyor.

Hastalarına otlu, safranlı su gönderildiği iddia edilen sözde hoca İkrar Duman Orhan, on binlerce kişiyi ücretsiz tedavi ettiğini sözleri hayretle karşılandı. 
 

Son Güncelleme: 21.06.2021 18:29
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