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İlaç vurgunu | Kronik hastaların ilaçları çatıdan çıktı

Konya'da bir eczanede şikayet üzerine yapılan aramada, devletin kronik hastalar için önceden eczanelere gönderdiği ilaçların parayla satıldığı ortaya çıktı.

05 Nisan 2022 Salı 08:51
İlaç vurgunu | Kronik hastaların ilaçları çatıdan çıktı

İlaç vurgunu | Kronik hastaların ilaçları çatıdan çıktı



Ağır ekonomik krizin dar en çok kronik hastalıklarla uğraşan vatandaşları vurduğu bir dönemde, Konya'da bir eczanenin, vatandaşlara fatura edilmiş çok sayıda ilacı stokladığı ve bunları parayla sattığı ortaya çıktı.

Eski AKP Konya Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun’un eşinin eczanesinde birçok hastanın haberi olmadan raporlarının kullanıldığını iddia eden CHP’li Murat Emir, “Bu yolla temin edilen ilaçlar el altından piyasaya satıldı” dedi.


CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde, Konya’da bir eczanenin “418 uyarı kodu”nu fırsata çevirerek devleti zarara uğrattığını iddia etti.

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 salgını süresince hastaların kronik hastalıkları için kullandıkları ilaçlara erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla bir genelge yayımladığını anımsatan Emir, “Genelge doğrultusunda hastalar, sağlık raporları ile reçete yazdırmadan ‘418 uyarı kodu’ ile eczanelerden ilaç alabiliyordu. Bu kapsamda Konya’daki bir eczanede hastalardan habersizce ilaç fatura edildiğine yönelik SGK’ye şikâyet başvurusu yapıldı. SGK ekipleri, şikâyet üzerine eczaneye denetime gitti” bilgisini paylaştı. 

Emir, denetim sırasında yaşananları da şöyle anlattı:

“AKP’nin eski Ereğli İlçe Başkanı ve aynı zamanda milletvekili aday adayı olan İbrahim Büyüktorun’un eşi Rabia Büyüktorun ile baldızı Bilge Melek Şen tarafından işletilen eczanede, kronik hastaların raporları kullanılarak ilaç temin edilmiş ve alınan bu ilaçlar SGK’ye fatura edilmiş. Bu yolla temin edilen ilaçlar el altından piyasaya satıldı. SGK ekiplerinin denetim görüntülerinden gördüğümüz kadarıyla, ilaçların eczanenin her yerinde, hatta çatıda dahi depolandığını anlıyoruz. Bu aile, Sağlık Bakanlığı’nın kronik hastalara kolaylık amacıyla başlattığı uygulamayı fırsata çevirmiş” ifadelerini kullandı.

"NEREDEN CESARET ALDILAR?"

“Bu skandalın peşini bırakmayacağız” diyen Emir, Bakan Bilgin’den şu soruların yanıtlarını istedi:  

“Konya’nın küçücük bir ilçesinde bile bu sahtekârlık rahatlıkla yapılabiliyorsa, Türkiye’nin genelinde kim bilir daha neler yapılmıştır? Büyüktorun ve ailesi, eczanenin kapatılmasını gerektirecek bu sahtekârlığa nasıl yeltenmiştir? Nereden cesaret almışlardır? Söz konusu eczaneye nasıl bir yaptırım uygulanacaktır? Konya’daki denetim dışında 418 kodunun suistimal edilmemesi için bugüne kadar ne gibi denetimler yapılmıştır?” 

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Vurgun
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