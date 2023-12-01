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İlahiyatçı Hüseyin Gökalp sinkaflı okuyanları hayrete düşürdü

Güzel ahlakın, hoşgörü ve dinginliğin merkezi olması gereken İslami İlimler Fakültesi'nde bir öğretim üyesi sosyal medyada sinkaflı küfürlerle dolu mesajına tepki yağdı.

01 Aralık 2023 Cuma 17:30
İlahiyatçı Hüseyin Gökalp sinkaflı okuyanları hayrete düşürdü






Türkiye ilahiyatçı akademisyen Hüseyin Gökalp sinkaflı okuyanları hayrete düşürdü


Bir zamanlar çocukların, gençlerin örnek aldığı alimler, din adamları, özellikle ilahıtçı öğretim üyelerinden bazıları zıvanadan çıktı. Sokakta magandaların bile ağzına almaktan çekindiği küfürleri muhataplarına fütursuzca savurmaktan çekinmeyen, hakaret ve tehditlerde sınır tanımayanları kendi gibi düşünen binlerce sosyal medya takipçisi çekmekte zorlanmıyor. Son örneği, hoşgörünün Türkiye'deki başkenti Konya'da kendini gösterdi.


Sosyal medya platformu X'te Koray Pehlivanoğlu isimli bir kullanıcı, kızını İsrail saldırısında kaybeden bir kişinin görüntülerini "Kızım beni cennete götürecek orada Hurilere kavuşacağım diye sevinen bir baba" ifadeleriyle paylaştı.

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Gökalp ise bunun üzerine Pehlivanoğlu'nun paylaşımını alıntılayıp "Türkiye ateizmi, o....u çocukluğudur" ifadelerini kullandı.

Bununla da durmayan Gökalp, hakaret dolu paylaşımlarına "Türkiye’de ateist olmak, ontolojik p.çliktir. Varlıkları, onun bunun varlığıyla alakalıdır", "Türkiye ateistleri, onursuzdurlar", "Fikirleri tepkiseldir, klişedir, buldu-buluşturdudur", "Ayağa bulaşan pislik gibi, yürümeye ve koşmaya engel değil ama rahatsız edicidirler" ifadeleriyle devam etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU: TCK 216 KİMİN İÇİN?

Gökalp'in bu skandal paylaşımları yargıya taşındı. Avukat Kadir Tanrıverdi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Gökalp hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Dilekçesinde, TCK'de yer alan "Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" şeklindeki 216. maddeyi hatırlatan Tanrıverdi, "Üzücüdür ki uygulamada gözlemlediğimiz bu maddenin yalnızca topluma egemen olan inanışlara yapılan saldırıları maalesef bazen eleştiri niteliğinde dahi olsa- bertaraf etmek için kullanıldığıdır. Halbuki bu maddenin ihdas amacı azınlıkta bulunan ve sindirilme tehlikesi yaşayan görüş ve dini grupları, demokratik toplum nezdinde korumaktadır" dedi. Tanrıverdi, Gökalp hakkında kamu davası açılmasını talep etti. 

10 KASIM'DA DA DURMAMIŞTI

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp, daha önce de, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını yitirişinin 83'üncü yılında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu. 

Hüseyin Gökalp, Ulu Önder'in bütün ülkede anıldığı gün yaptığı paylaşımda "Doğ ey güneş erit taştan adamı ve kurut taşları diken elleri" ifadelerini kullanmıştı. 

Son Güncelleme: 01.12.2023 17:47
Anahtar Kelimeler:
Ilahiyatçı
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