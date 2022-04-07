Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a pide kuyruğunda tehdit

Konuşmalarında ve eserlerinde Türkçe'nin savunucusu Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından tehdit edildi.

07 Nisan 2022 Perşembe 23:37
İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a pide kuyruğunda tehdit

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a pide kuyruğunda tehdit


Son yıllarda kaleme aldığı kitaplar, verdiği konferanslar ile sosyal medyada yaptağı açıklamalarda Türkçe'ye verdiği önemle tanınan ilahiyatçı Cemil Kılıç, vatandaşlarla birlikte girdiği pide kuyruğunda yanına yaklaşana bir kişi tarafından tehdit edildiğini duyurdu. Kılıç, kendisine "fitne çıkarma, sonun Yaşar Nuri gibi olacak. İhsan Eliaçık ve sen fitne çıkarıyorsunuz" dendiğini söyledi.

Cemil Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pide kuyruğunda tehdit edildiğini açıkladı. "Can güvenliğim tehdit altında" diyen Kılıç, paylaşımında yetkililere seslendi.

CAN GÜVENLİĞİM TEHDİT ALTINDA

Kılıç, yaptığı paylaşımda “Biraz önce pide alıp gelirken takkeli biri önüme durdu. Yazdıklarına dikkat et, fitne çıkarma, sonun Yaşar Nuri gibi olacak. İhsan Eliaçık ve sen fitne çıkarıyorsunuz. Müslümanlar hesap soracak, diyerek tehdit etti. Can güvenliğim tehdit altında. Yetkilileri haberdar ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 07.04.2022 23:42
Anahtar Kelimeler:
Cemil Kılıç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pencere yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun 
Pencere yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun 
Diyarbakır merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu
Diyarbakır merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu
Ergün Arslan cinayeti | Taciz iddiası iftira çıktı
Ergün Arslan cinayeti | Taciz iddiası iftira çıktı
Hırsızlar bebek kamerasını görünce çılgına döndü
Hırsızlar bebek kamerasını görünce çılgına döndü
İlaç vurgunu | Kronik hastaların ilaçları çatıdan çıktı
İlaç vurgunu | Kronik hastaların ilaçları çatıdan çıktı
Sütlüce Tüneli'ni kapatan görgüsüzlere komik ceza
Sütlüce Tüneli'ni kapatan görgüsüzlere komik ceza
Gülhan hemşireye saldıranlar tahliye edildi
Gülhan hemşireye saldıranlar tahliye edildi
Seher Akkoyun'un ölümü | Kafeterya tuvaletinde ölü bulundu
Seher Akkoyun'un ölümü | Kafeterya tuvaletinde ölü bulundu
Uzunköprü katliamında 1 milyonluk altın iddiası
Uzunköprü katliamında 1 milyonluk altın iddiası
Kayseri'de 250 ilkokul öğrencisi pilavdan zehirlendi
Kayseri'de 250 ilkokul öğrencisi pilavdan zehirlendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim