İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a pide kuyruğunda tehdit



Son yıllarda kaleme aldığı kitaplar, verdiği konferanslar ile sosyal medyada yaptağı açıklamalarda Türkçe'ye verdiği önemle tanınan ilahiyatçı Cemil Kılıç, vatandaşlarla birlikte girdiği pide kuyruğunda yanına yaklaşana bir kişi tarafından tehdit edildiğini duyurdu. Kılıç, kendisine "fitne çıkarma, sonun Yaşar Nuri gibi olacak. İhsan Eliaçık ve sen fitne çıkarıyorsunuz" dendiğini söyledi.

Biraz önce pide alıp gelirken takkeli biri önüme durdu. Yazdıklarına dikkat et, fitne çıkarma, sonun Yaşar Nuri gibi olacak. İhsan Eliaçık ve sen fitne çıkarıyorsunuz. Müslümanlar hesap soracak, diyerek tehdit etti. Can güvenliğim tehdit altında. Yetkilileri haberdar ediyorum. — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) April 7, 2022

CAN GÜVENLİĞİM TEHDİT ALTINDA

Cemil Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pide kuyruğunda tehdit edildiğini açıkladı. "Can güvenliğim tehdit altında" diyen Kılıç, paylaşımında yetkililere seslendi.

Kılıç, yaptığı paylaşımda “Biraz önce pide alıp gelirken takkeli biri önüme durdu. Yazdıklarına dikkat et, fitne çıkarma, sonun Yaşar Nuri gibi olacak. İhsan Eliaçık ve sen fitne çıkarıyorsunuz. Müslümanlar hesap soracak, diyerek tehdit etti. Can güvenliğim tehdit altında. Yetkilileri haberdar ediyorum.” ifadelerini kullandı.