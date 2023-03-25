İlahıyatçı yazar Cemil Kılıç saldırıya uğradı



Bazı tarikat ve cemaatlerin son aylarda sık sık hedefine koyduğu İlahıyatçı Yazar Cemil Kılıç evinin önünde saldırıya uğradı. Türkçe'nin arı duru haliyle binlerce insanı dinin en güzel yönlerini anlatan Cemil Kılıç, saldırı sonrası yaşadıklarını anlatırken, gerici hesaplardan çirkin mesajlar geldi. Mübarek ayda bir din aydınına yönelik saldırıya sosyal medyada tepki yağdı.

TEKBİR GETİREREK SALDIRDILAR

Tekbir getiren eli sopalı bir grubun saldırısına uğrayan İlahiyatçı Cemil Kılıç, yaşadıklarını anlattı. Kılıç, "Önce bana selam verdi, sonra 'Falan kişi misiniz' dedi. Ben 'Evet' deyince slogan atarak saldırmaya başladı. Önce bir kişiydi sonra elleri sopalı birkaç kişi daha geldi. Tüm topluma gözdağı vermek istiyorlar" diye konuştu.



Cemil Kılıç, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımla evinin bulunduğu sokakta saldırıya uğradığını duyurdu. Uğradığı saldırı sonrasında koşarak evine sığındığını belirten Kılıç yaşananları kameralara anlattı.



"SALDIRMAYA VE SLOGAN ATMAYA BAŞLADI"

Kılıç, "Yolda yürürken yukarıda bulunan caminin önünden geçerken, biri geldi bana selam verdi, iyi niyetle yaklaştı. Ben de olumsuz bir şey düşünmedim, herhangi bir önlem alma gereği duymadım. Pek çok sefer olduğu gibi yolda görüp hal hatır soranlardan biridir diye düşündüm fakat daha sonra yaklaşıp, 'Falan kişi misiniz' diye sordu. Ben de evet deyince, saldırmaya ve slogan atmaya başladı. Bağıra bağıra slogan atınca yanına başka kişiler de gelmeye başladı. Saldırı sonucu önce yere düştüm sonra ayağa kalktım. Ben de onlara karşılık vermeye çalıştım, verdim. Onlar daha kalabalıktılar. Önce saldıran tekti, sonra birkaç kişi daha geldi yanına. Saldıran kişide değil ama diğerlerinin ellerinde sopalar vardı. Ben o esnada çoğaldıkları için ister istemez eve doğru kaçtım. Kendimi eve zor atabildim. Slogan atmayı sürdürüyorlardı, ben de bunu basına duyurdum doğal olarak. Slogan olarak 'Allah-u Ekber' diyerek slogan atıyorlardı. Polis arkadaşlar buradalar, şikayetçi oldum" dedi.

"AYLARDIR TEHDİT EDİLİYORDUM"

"Yakın zamanda değil, aylardır tehdit ediliyordum" İfadesini kullanan Kılıç, "Çeşitli terör örgütlerinden İBDA-C'den dahi tehdit aldım. Diğer bazı gerici gruplardan tehdit aldım. Ben yine de bu şekilde bir saldırıya cüret edebileceklerine bu kadar pervasızlık yapacaklarına ihtimal vermiyordum. Ne üzücü ki bu gerçekleşti. Bununla yalnızca bana değil tüm topluma bir gözdağı vermek istiyorlar. Biz korkmadan çekinmeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah'a bir can borcumuz var başka bir borcumuz yok. Günü geldiğinde Allah yazdığında emaneti sahibine teslim ederiz. Can korkusuyla fikirlerimizi, açıklamaktan düşüncelerimizi dile getirmekten çekinmeyiz. Cumhuriyeti, demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri savunmaya devam edeceğim. Tehditler karşısında asla yılmayacağım. Burada evim dördüncü katta duyamamış olabilirim ama slogan atmayı sürdürmüş olabilirler. Sokakta sopalarla dolaşıyorlardı" İfadelerini kullandı.

Cemil Kılıç daha sonra evine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Gaziosmanpaşa'da bulunan noktada güvenlik önlemleri aldı. Polisin kaçan saldırganı arama çalışması sürüyor.

Saldırının ardından insanlık dışı paylaşımlar

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a yapılan saldırının ardından sosyal medyada kimi kullanıcılar sevinç paylaşımları yaptı.

Sık sık dinci çevreler tarafından hedef gösterilen ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, bugün öğle saatlerinde İstanbul'da evinin önünde saldırıya uğradı.

Cemil Kılıç, saldırının ardından kanlar içinde kaldığı görülen yüzünün fotoğrafının kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıç'ın tekbir getirip sopalarla saldırdıklarını belirttiği saldırganlar ve yaşanan olay büyük tepkiye yol açarken, saldırının ardından yapılan kimi sosyal medya paylaşımları ise bir başka korkunç tabloyu ortaya koydu.

Kimi sosyal medya kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlarda, hastanelik olan Kılıç'a uygulanan şiddete alkış tutuldu.

Özellikle Daily İslamist isimli, şeriatçı isim ve grupların "gündem"ine dair faaliyetlerin takip edildiği Twitter hesabının olaya ilgili yaptığı paylaşıma gelen yorumlar, sözkonusu insanlık dışı paylaşımların örneğini oluşturdu.

Yapılan yorumlarda "Kim yapmışsa eline sağlık", "Ketçapın linkini alabilir miyim rengi süper", "İşçilik çok iyi. Kaportaya boya değmemiş", "Dayak yemek orucu bozuyor mu hocam?, "Yapanları Kınıyorum insan bizide çağırırdı" gibi ifadeler kullanıldı.