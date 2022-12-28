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İlamsız icra tuzağına dikkat | Ödemeden itiraz edemiyorsunuz

Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşı ilamsız icra yöntemiyle dolandıranların kurduğu tuzak, icra dairelerinde yoğunluğu artırdı. 

28 Aralık 2022 Çarşamba 18:47
İlamsız icra tuzağına dikkat | Ödemeden itiraz edemiyorsunuz

İlamsız icra tuzağına dikkat | Ödemeden itiraz edemiyorsunuz


Dolandırıcılar binlerce vatandaşı ilamsız icra takibi yöntemiyle mağdur ederken; icra dairelerini de kilitledi. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların, kimlik bilgisini edindiği kişileri icra dairesine belgeye ihtiyaç duymadan sahte borç bildirimi sonrası ilamsız icra takibiyle mağdur ettiğini söyledi. Gündüz, "İcra takibine itiraz edilmediği için parayı ödemek zorunda kalan kişi, borçlu olmadığı halde ödediği parayı geri istemek için 1 yıl içinde dava açmalı" dedi.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların son günlerde ilamsız icra takibi yöntemiyle mağdur ettiğini söyledi.

Dolandırıcıların, kimlik bilgisini edindiği kişileri sahte borç bildirimiyle kandırdığını belirten Gündüz, "Dolandırıcılar hiçbir belgeye gerek duymadan icra dairesinden gerçekleştirilen icra takibi gönderiyor. İlamsız demek mahkeme kararına dayanmayan icra takibi anlamı taşır. Alacaklı olmayan insanlar icra takibi başlatabiliyor. Harcı yatıran kişi, kimlik bilgisini edindiği vatandaşları borçlu gösterebiliyor" dedi.

Borcu olmadığı halde dolandırılan kişilerin, icra tebligatına 7 gün içinde itiraz etmesi gerektiğini kaydeden Neşet Gündüz, itiraz yapılmamasının, borcun kabul edildiği anlamı taşıdığını vurguladı.

"EN AZ 1 YIL İÇİNDE..."

Yanlış adrese tebligat gönderip, tüketicinin icrayla tehdit edildiğini belirten Gündüz, "Kişiler vergi dairesinden ya da e-Devlet'ten borcu olmadığına yönelik belge alarak dolandırıcının oyununa karşı koyabilir. İtiraz edilmezse alacaklı olduğunu iddia eden kişi, mala, maaşa haciz koydurabilir. İlamsız icra takibi için herhangi bir belge, senet, fatura, mahkeme kararına gerek olmadığını bilen dolandırıcılar, yüksek olmayan miktarları talep ediyor ve genellikle yaşlıları kandırıyor. Eğer ödeme emrindeki miktarı ödediyseniz karşı tarafa dava açma hakkınız var. İcra takibine itiraz edilmediği için parayı ödemek zorunda kalan kişi, borçlu olmadığı halde ödediği parayı geri istemek için 1 yıl içinde dava açmalı" diye konuştu.

Gündüz, icra dairelerindeki dosyaların yüzde 90'ının ilamsız icra takiplerinden oluştuğunu da söyledi. 

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Ilamsız
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