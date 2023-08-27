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İlayda Turhan'ın ölümü | Ambulanstan atlayarak canına kıydı

27 Ağustos 2023 Pazar 21:21
İlayda Turhan'ın ölümü | Ambulanstan atlayarak canına kıydı

İlayda Turhan'ın ölümü | Ambulanstan atlayarak canına kıydı


İlayda Turhan; Henüz 15 yaşında, hayatının baharına yeni adım atmıştı. Kaldığı Sakarya Yetiştirme Yurdu'nda psikolojik sorunlar yaşarkan bindirildiği ambulanstan atlayan talihsiz genç kız hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM yolu geçişinde; psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 15 yaşındaki İlayda Turhan, hastaneye nakledilirken seyir halindeki ambulanstan atlayarak hayatını kaybetti.

Akıllara durgunluk veren olay, akşam saatlerinde TEM yolu Körfez ilçesi Hereke mevkindeki Hereke Koyu Viyadüğü üzerinde meydana geldi. 

İddiaya göre, ailevi sorunları nedeniyle Sakarya'da yetiştirme yurdunda kalan ve psikolojik sorunlar yaşayan İlayda Turhan, bir klinikte tedavi görmesi amacıyla ambulans ile İstanbul'a götürüldü. 

Kliniğin genç kızı kabul etmemesi üzerine Turhan, 54 AH 950 plakalı ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıktı. Ambulans Hereke Koyu Viyadüğü üzerinden geçtiği sırada bir anda sedyeden kalkan Turhan, seyir halindeki ambulansın arka kapısını açarak kendini yola attı. 

Genç kızın yanındaki yurt görevlisinin bağırması üzerine ambulans sürücüsü aracı durdururken, olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. 

Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, Turhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Turhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

Olay nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde 1 şerit trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Cenazenin yoldan kaldırılması ve incelemelerin ardından kapalı şerit trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yurt görevlisi ve 2 sağlık personeli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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