İlçe müftüsü, çocuğa cinsel istismarından tutuklandı
Şanlıurfa Akçakale ilçesi cinsel istismar skandalı ile çalkalanıyor. İddiaya göre skandala adı karışan ilçe Müftüsü Halil Bilik önce gözaltına alındı, ardından da tutuklandı. Vatandaşların tepkisi üzerine hakkında soruşturma açılan Halil Bilik Diyanet tarafından açığa alındı. İşte o haberin detayları:
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde müftülük yapan Halil Bilik, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.
Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
“Şanlıurfa Akçakale müftüsünün Ücretli öğretmenlik yaptığı okulda 12 yaşındaki öğrencisine karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli 20.10.2023 tarihinde tutuklanmıştır. Olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.”