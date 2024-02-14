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İliç maden kazası | 9 can kurtarılmayı beklerken şirket kar derdine düştü

9 madenci yüz binlerce ton toprak altında kurtarılmayı beklerken, altın madeni şirketinin bölgede 2027 yılı için planlar hazırladığı ortaya çıktı.

14 Şubat 2024 Çarşamba 16:44
İliç maden kazası | 9 can kurtarılmayı beklerken şirket kar derdine düştü






İliç maden kazası | 9 can kurtarılmayı beklerken şirket kar derdine düştü


Erzincan İliç’te meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kaldığı maden faciasının yankıları sürerken dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı.

Dünyanın en vahşi altın arama yöntemleri ile Türk toprakları talan edilirken, uluslararası altın tröstleri 9 can toprak altında çıkarılmayı beklerken yüksek kar hedefli rapor yayınladığı bildiriliyor

İliç’teki madenin yüzde seksenine sahip olan Kanada-ABD ortaklı SSR Mining isimli şirket faciadan birkaç saat sonra işçiler göçük altındayken yatırımcılarını bilgilendirmek için bir rapor yayımladı. Rapordaki bilgiler ise dikkat çekti. Rapora göre şirket, bölgede büyüme potansiyeli gördüklerini ve facianın meydana geldiği Çöpler Altın Madeni’nde 2024 yılında yeni alanlar için sondaj yapılmasının planlandığı ifade edildi.

RAPORDA ARTVİN DE VAR

Raporda yer alan bilgilere göre şirketin Türkiye’de başka kentlerde de maden aramak için çalışmalarının bulunduğu öğrenildi. Tartışmaların odağındaki şirketin Artvin’de Hod Maden projesi kapsamında altın ve bakır aramak için bir sondaj çalışması yürüttüğü belirtildi. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 2021 yılında alındığı öğrenilen bu madenin 2027 yılında da üretime başlanması planlandığı ifade edildi. Söz konusu madeni yine Çalık Holding’in şirketi Lidya Madencilik ve SSR Mining şirketi yürütecek.
 

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ErzincanIliçMaden FaciasıAltın Madeni
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