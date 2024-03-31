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İlk kavga haberi Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan geldi

Yurt genelinde yerel seçim için sandık başına giden 61 milyon seçmen oy kullanmaya başlarken ilk tatsız haber Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan geldi.

31 Mart 2024 Pazar 11:16
İlk kavga haberi Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan geldi






İlk kavga haberi Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan geldi



Oy verme işlemi yurt genelinde sakin devam ederken ilk kavga haberi Şanlıurfa'dan geldi. Blok oy kullanılmasına karşı çıkan avukat saldırıya uğradı.

Bu arada Diyarbakır Sur ilçesinde oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: Çok sayıda yaralı var!

Sur ilçesi Ağaçlıdere Mahallesi’nde oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavga çıktı. Kavga nedeniyle çok sayıda kişini yaralandığı aktarıldı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı kırsal Ağaçlıdere Mahallesi’nde oy verme işlemleri arasında taraflar arasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devam eden kavgaya güvenlik güçlerinin müdahalesi sürerken, bölgeye otobüslerle takviye jandarma ekipleri sevk edildi.

AVUKATA SALDIRI TUTANAKLARA GİRDİ


Seçimin ilk kavgası Şanlıurfa'dan: Blok oy kullanmak isteyen gruba itiraz eden avukat darbedildi
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı bulunan Hilali ve Özmüş köyünde iddiaya göre blok oy kullanmak isteyen bir gruba itiraz eden avukat darbedildi. Yaşanan olay sonrası tutanak tutulurken olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Türkiye bugün bir kez daha sandık başına gidiyor. Önümüzdeki 5 yılın yerel yönetimlerin oylanacağı seçimlerde ülke genelinden 61 milyondan fazla seçmen yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak. 

Yurttaşlar büyükşehirlerde; Büyükşehir Belediye başkan adaylığı, ilçe belediye başkan adaylığı, ilçe belediye meclis üyesi adaylığı, muhtarlık ve ihtiyar heyeti olmak üzere 4 farklı oy kullanacak. 

Büyükşehir olmayan illerde ise; il belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği, ilçe belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verilecek. 


SEÇİMİN İLK KAVGASI ŞANLIURFA'DAN GELDİ

Seçim sabahının ilk usulsüzlük iddiası Şanlıurfa'dan geldi.

İddiaya göre Halfeti ilçesine bağlı bulunan Hilali ve Özmüş köyünde bir grup 'blok oy' kullanmak istedi.

Buna itiraz eden 1 avukat ile Yeniden Refah Partisi'nden 2 sandık müşahidi, arbede sırasında darbedildi. Olay ile ilgili tutanak tutulurken, itirazlar sonrası sandıkta oy verme işlemi durduruldu. 

Olayı duyan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da okula geldi. Öcalan kalabalık tarafından uzaklaştırılırken, jandarma okul ve çevresinde önlem aldı. 

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