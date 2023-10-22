İmam hatip lisesinde gizli kamera skandalı
Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kızlar tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği iddia edilen temizlik görevlisi, iddiaya göre yakalanacağını anlayınca kızları tuvalete kilitleyip kaçtı. Temizlik görevlisi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
ÖĞRENCİLERİ TUVALETE KİLİTLEDİ, KAÇTI
İddiaya göre, okulun temizlik görevlisi öğrencilerin elinden kamerayı almaya çalıştı. Kamerayı müdür yardımcısına teslim etmek istedikleri konusunda ısrarlı davranan öğrencileri, kızlar tuvaletine kilitlediği ileri sürülen temizlik görevlisinin, bisiklete binerek kayıplara karıştığı iddia edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kameraya el koyarak okulu boşalttı.
Kayıplara karışan temizlik görevlisi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Temizlik görevlisinin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.