İmamoğlu Erzurum Mitingi | Halka taş atmasının nedeni zafer işaretiymiş

Türkiye'yi geren Erzurum olayları konusunda bakanların çelişkili açıklamaları devam ederken, ilk kez yargı önüne çıkarılan TSK mensubu Akif Keleş, kalabalık içinde zafer işareti yapanlara kızdığı için elindeki bozuk paraları attığını söyledi.

MSB, Erzurum’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na düzenlenen taşlı saldırıya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve sözleşmesi feshedilen Piyade Uzman Çavuş Akif Keleş'in ifadesi ortaya çıktı. Keleş, "Karşı taraftan bazı şahıslar zafer işareti yapınca sinirlendim, tepkimi sözlü olarak dile getirdim. Burası Erzurum, burada zafer işareti yapamazlar" sözlerini kullandı.

Erzurum'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'na düzenlenen taşlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Şu ana kadar soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son olarak iktidar partisi AKP'ye yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinin manşetine taşıdığı, gözaltına alınan ve MSB tarafından sözleşmesi feshedilen Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in, 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesi ortaya çıktı.

'KARŞI TARAFTAKİLER ZAFER İŞARETİ YAPINCA SİNİRLENDİM'

Keleş, ifadesinde şunları söyledi:

"Ben daha önce Emniyet'te ve savcılıkta ifade vermiştim. Aynısını tekrar ederim. Arkadaşımla Serhat'la birlikte gezmek amacıyla caddeye doğru gittik. Caddede Serhat'la ayrıldık. Ekrem İmamoğlu'nun konuşması daha yeni başlamıştı. Serhat'la birlikte miting alanının dışında bekleyen gruba katıldım. Karşı taraftan bazı şahıslar zafer işareti yapınca sinirlendim, tepkimi sözlü olarak dile getirdim.

ERZURUM'DA NE OLMUŞTU?

Burası Erzurum, burada zafer işareti yapamazlar. 'PKK sloganı atamazsınız' şeklinde bağırdım. Hakaret içerikli kelimeler kullanmadım. Elimdeki demir paraları insanlara zarar vermeyecek şekilde fırlattım. Sonrasında Serhat'la ayrıldık. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Soğukkanlılığımı koruyamadığım ve bu olaya karıştığım için pişmanım. Adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanları Erzurum’daki taşlı saldırıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu suçlamaya devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Erzurum'da ilk taşı atan FETÖ bağlantılı" açıklaması dikkat çekmişti.

Soylu, "Miting yapılması gereken yerde yapmazsan oraya provokasyon yapmaya da gelirler. Provokasyonu Ekrem İmamoğlu yaptı. Kafamızı karıştıran bir uzman çavuş var. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş" açıklamasını yapmıştı.

YENİ ŞAFAK BAKANLARLA 'TERS DÜŞTÜ'

Son olarak iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi de manşetine söz konusu 'FETÖ' iddiasını taşımıştı.

"Provokasyondan FETÖ izi çıktı" başlık haberde taş atanlardan birinin istihbaratta görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif Keleş olduğu Keleş'in de FETÖ’den işlem görmüş olduğu öne sürülmüştü.

Erdoğan ve bakanlarının İmamoğlu'nu suçlayıcı açıklamaları dikkate alındığında, iktidarın FETÖ'cü bir organizasyona mı sahip çıktığı sorusu gündeme gelmişti.

MSB AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı taşlı saldırıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle, Erzurum Merkez Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Akif Keleş'in gözaltına alındığını açıklamıştı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Söz konusu açıklamada "Uzman Çavuş hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda sözleşmesi feshedilmiştir" denilmişti.

Öte yandan P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021’de 'silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verildiği belirtilmişti.