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İndirim izdihamında, bekçiler vatandaşı tehdit etmiş

Açılışa özel fiyatlarla ürün satan mağazada izdiham: Bekçiler silah zoruyla müşterinin elinden telefonu aldı

16 Eylül 2022 Cuma 21:51
İndirim izdihamında, bekçiler vatandaşı tehdit etmiş

İndirim izdihamında, bekçiler vatandaşı tehdit etmiş



Ordu’da açılışa özel indirim yapan bir mağazanın fiyatlarını duyan müşteriler izdihama sebep oldu. Açılışta Samsun’dan gelen bir müşteri, aldığı cep telefonunun kendisinden silah gösterilerek alındığını iddia etti.


Altınordu ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Akyazı Mahallesi'ndeki, ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında yurttaşlar kapıda geceden kuyruk oldu. Bazı yurttaşlar çevre il ve ilçelerden gelip, geceden beklemeye başladı. Kapıların açılmasıyla oluşan izdihamda vatandaşlar, buldukları indirimli ürünlere adeta hücum etti. Kimileri ise kendi aralarında ürün kapma yarışına girdi.


İndirimli cep telefonu, fritöz, robot süpürge gibi ürünleri almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 15 bin liralının üzerinde olan cep telefonunu 10 bin liraya satın almak için büyük koşuşturma yaşandı.

Bu esnada cep telefonunun barkodunu almayı başaran ve Samsun’dan kampanya için geceden gelen Mustafa Öztürk isimli bir kişi, iddiaya göre kendisine silah göstererek "Ben bekçiyim" diyen bir kişi tarafından telefona el konuldu. Elinden cep telefonu barkodunun zorla alındığını ileri süren şahıs, şikayette bulunacağını söyledi.

“BEKÇİ OLDUĞUNU SÖYLEYEN KİŞİ SİLAH ZORUYLA TELEFON FİŞİNİ ELİMDEN ALDI”

Öztürk, olayı şöyle anlattı:

"Dün akşam saatlerinde geldim ve gece yarısından itibaren başlamaya başladım. Gündüz girdiğimiz kuyrukta, akşam gelen bazı kişilerin içerisinde bekçi olduklarını söyleyenler de vardı. Cep telefonunun birisini ben almayı başardım, ama elimden zorla aldılar. Üstüme çullandılar ve belindeki silahı gösterip, ‘yanındaki arkadaşının kafasına dayıyayım mı?’ dedi. Bu arkadaşların ikisi de Altınordu ilçesinde bekçi. Ben şikayetçi olacağım ve içeride hiçbir şekilde güvenlik tedbiri alınmamış. Hepsi üzerime çullandı.”

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİĞİ KULLANILARAK BUNUN YAPILMAMASI GEREKİYOR"

Olayı gören Mutlu Öztürk, “Ben kendisinden almaya çalışan arkadaştan geri almak istedim ama o esnada bizim üzerimize de çullandılar. Olay anının görüntüleri de mevcut, tanıklarımız da var. Sadece bu olay burada kalmamalı. Resmi görevde olmasa bile bir bekçinin böyle bir tehditte, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görev kimlikleri ile yapılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


 

Anahtar Kelimeler:
IndirimOrdu
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