İndirim yüzünden izdiham çıktı, çevik kuvvet devreye girdi
Düzce’de bir mağaza kuruluşunun birinci yıldönümü sebebi ile ürünlerde indirime gideceğini duyurdu. 100 liralık kamp sandalyesini 20 liraya, 150 liralık ağaç lambaları 49 liraya, 750 liralık yemek tencere takımını 300 liraya ve birçok üründe yüzde 50 ila yüzde 70 arasında indirim yapacağını duyurmasının ardından mağazanın önünde sabah saatlerinde izdiham oluştu.
“BU KADAR YOĞUN OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNEMEDİK”
Sabah saatlerinde oluşan yoğunluk ile beraber gelişen izdihamın çevik kuvvet ekiplerince dağıldığını dile getiren Köroğlu, “Sabah biz bir yoğunluk olabileceğini düşündük. Fakat bu kadar yoğun olabileceğini düşünmedik. Bizde kendi çapımızda pandemi sürecinden antrenmanlıydık önlem aldık. Barikatlar kurduk ama fiyatlarımız gerçekten iddialı olduğu için yoğunluk olunca buna müdahale edemedik. Giriş kapımız da sıkıntı oldu. Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemek için polisten yardım istedik. Sağ olsunlar da onlar geldi. Kalabalığı biraz daha düzene sokarak herhangi bir sıkıntı yaşamadan kampanyamızı yapmış olduk” ifadelerini kullandı.