İnsanlığın öldüğü an | Komşularından yardım istedi, kapıyı açan olmadı





Antalya'da gece yarısı bir apartman girişindeki zillere basan kimliği belirsiz 50 yaşlarındaki erkek, vatandaşlardan yardım istedi. Daire sahipleri tanımadıkları kişiye kapıyı açmazken, bir süre sonra gelen gürültüyle dışarıya çıktıklarında, yardım isteyen kişinin öldüğünü gördü

YÜKSEKTEN DÜŞME SONUCU ÖLMÜŞ

Antalya'da dün gece yarısı, Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Üzerinde çizgili eşofman ile tişört bulunan 45-50 yaşlarındaki bir erkek, 8 katlı binada oturan daire sahiplerinin zillerini çalarak, onlardan yardım istedi. Daire sahipleri, önce tanımadıkları kişiye kapıyı açmadı ancak ardından duyulan gürültü üzerine dışarıya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre yardım isteyen kişinin yerde yattığını gören daire sahipleri, durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kimliği belirsiz erkeğin yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

HERKESİN ZİLİNE BASIP YARDIM İSTEMİŞ

Polise bilgi veren daire sahipleri, ölen kişinin olay öncesinde bütün zilleri çalıp, yardım istediğini söyledi. Ölen kişinin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

