Instagram’dan Corona virüsü yasağı

Instagram Corona virüsü temalı paylaşımları filtrelediğini ve engellediğini duyurdu.Instagram, platformda bulunan Corona virüsü temalı tüm filtrelerin engellendiğini ve bundan sonra da kullanıcıların bu tür filtrelere ulaşamayacağını duyurdu.

Sosyal medya platformu Instagram tarafından yapılan yazılı açıklamada Corona virüsü kapsamında alınan önlemler duyuruldu.Açıklamada, platformda bulunan Corona virüsü temalı tüm filtrelerin engellendiği ve bundan sonra da bu tür filtrelere ulaşılamayacağı ifade edildi.Ayrıca, bir kişinin yüzünü tarayarak Corona virüsü teşhis edebildiklerini iddia eden hesapların ve filtrelerin de engellendiği bildirilirken, kullanıcıların ‘Kovid-19’ kelimesiyle filtre araması da yapamayacakları vurgulandı.

(Sözcü)