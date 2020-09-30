Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

İnternet dolandırıcılarına 3 ilde operasyon, 30 gözaltı var

Bir hava yolu şirketinde yolcuların unuttuğu telefonları sattıklarını iddia ederek vatandaşları dolandıran, telefon yerine su, bitki çayı gönderen çete üyelerine 3 ilde operasyon düzenlendi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 15:03
İnternet dolandırıcılarına 3 ilde operasyon, 30 gözaltı var

İnternet dolandırıcılarına 3 ilde operasyon, 30 gözaltı var



Türkiye genelinde vatandaşlara, bir havayolları firmasının ismini kullanıp "Kaybolan telefonları satıyoruz" diyerek SMS yollayan ve alıcılara bitki çayı, su, bahçe makası gibi eşyalar yollayan şebeke çökertildi. Dolandırıcılara yönelik İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı. Operasyonla, örgüt lideri olduğu belirlenen B.C.'nin başka bir dolandırıcılık suçundan cezaevinde olduğu ortaya çıktı


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü, bir dolandırıcılık şebekesini takibe alarak yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi almaya başladı. Dolandırıcılar elde ettikleri cep telefonu numaralarını arayarak ve SMS atarak bir havayolları firmasının adını söyledikleri ortaya çıktı. "Kaybolan telefonları satıyoruz. Kapıda ödeme yapılacaktır" diyerek pandemi sürecini de kullanan şebeke bitki çayı, su, bahçe makası gibi ürünler yollayarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

SAHTE REKLAMLARLA ELEKTRONİK CİHAZ SATIŞI

Şüphelilerin ayrıca, sosyal medyada sahte reklamlar aracılığıyla elektronik cihaz satışı yapıp vatandaşları dolandırdıkları da bilgisine ulaşıldı. Şu ana kadar yüzlerce kişiyi dolandıran şüphelilerin kazandıkları paraları ise kargo şirketleri üzerinden arkadaşlarına gönderdikleri bildirilirken, polis ekipleri İstanbul merkezli Konya ve Edirne illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.


BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ DEPO İLE BİRLİKTE FARKLI ADRESLERE BASKIN

Şebekenin Beylikdüzü'nde kullandığı depo dahil olmak üzere farklı adreslere yapılan operasyonda 1 adet pompalı tüfek, 41 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda laptop, cep telefonu, simkart, kargo gönderdi fişi, 50 bin lira, 5 Dolar, 10 pound, 10 Suudi Arabistan Riyali, 10 Katar Riyali, 10 İsrail Şekeli, 5 bin Irak Dinarı, çok sayıda yüksek tutarlı banknot, doküman, sıvı madde, fotoğraf makinesi, dağ makası, çanta ve ayakkabı ele geçirildi.


ÖRGÜT LİDERİ CEZAEVİNDE, BİR ÇOĞUNUN DA SABIKASI VAR

Yapılan operasyon sonucunda 30 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, örgüt lideri olduğu belirlenen B.C.'nin başka bir dolandırıcılık suçundan cezaevinde olduğu tespit edildi. Yakalanan zanlıların Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürerken, çok sayıda şüphelinin dolandırıcılık suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Coca Cola'dan ödül kazandınız diyerek dolandırıyorlar
Coca Cola'dan ödül kazandınız diyerek dolandırıyorlar
İnternet dolandırıcılarına şafak operasyonu
İnternet dolandırıcılarına şafak operasyonu
Fikirtepe'de konut dolandırıcılğı operasyonu | 25 gözaltı var
Fikirtepe'de konut dolandırıcılğı operasyonu | 25 gözaltı var
İkinci el otomobil alırken dolandırıcılığa dikkat | Görmeden kapora vermeyin
İkinci el otomobil alırken dolandırıcılığa dikkat | Görmeden kapora vermeyin
Yat ve lüks oto çetesine üç ilde şok operasyon
Yat ve lüks oto çetesine üç ilde şok operasyon
Koronavirüs dolandırıcıları yakalandı | Belediye adına aramışlar
Koronavirüs dolandırıcıları yakalandı | Belediye adına aramışlar
Dolandırıcılık çetesinin en küçük üyesi lise öğrencisi yakalandı
Dolandırıcılık çetesinin en küçük üyesi lise öğrencisi yakalandı
Kısa çalışma ödeneği ile kurulan siber tuzaklara dikkat
Kısa çalışma ödeneği ile kurulan siber tuzaklara dikkat
Anahtar Kelimeler:
Operasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da DEAŞ ve HTŞ'ye operasyon, çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da DEAŞ ve HTŞ'ye operasyon, çok sayıda gözaltı var
Serap Öner cinayeti | Uzaklaştırma kararı cinayeti durduramadı
Serap Öner cinayeti | Uzaklaştırma kararı cinayeti durduramadı
Çaldığı pahalı saati makatına saklayan hırsız tutuklandı
Çaldığı pahalı saati makatına saklayan hırsız tutuklandı
Kırmızı listede yer alıyordu | PKK'lı terörist öldürüldü
Kırmızı listede yer alıyordu | PKK'lı terörist öldürüldü
Börekçi'de bıçaklı dehşet 
Börekçi'de bıçaklı dehşet 
Kübra Boyraz'ın ölümü | Doktor teslim oldu, tutuklandı
Kübra Boyraz'ın ölümü | Doktor teslim oldu, tutuklandı
Marmaris'te İngiliz kadına cinsel saldırı
Marmaris'te İngiliz kadına cinsel saldırı
Şehir eşkiyalarını serbest bırakılmasına jet soruşturma
Şehir eşkiyalarını serbest bırakılmasına jet soruşturma
Türk bayrağını indirmeye kalktı, linçten polis kurtardı
Türk bayrağını indirmeye kalktı, linçten polis kurtardı
Sağlık Bakanlığı destek ödemesi | Bu yalana inanmayın
Sağlık Bakanlığı destek ödemesi | Bu yalana inanmayın

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim