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İnternet dolandırıcılarına şafak operasyonu

İnternet üzerinden binlerce vatandaşı dolandıran çete üyelerine karşa İstanbul polisi şafak baskını düzenledi. Çok sayıda kişi sorgulanıyor.

23 Temmuz 2020 Perşembe 10:44
İnternet dolandırıcılarına şafak operasyonu

İnternet dolandırıcılarına şafak operasyonu


Kurban bayramı öncesi zirveye çıkan internet üzerinden dolandırıcılık polis ekiplerini alarma geçirdi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Esenyurt ve Sultangazi başta olmak üzere çok sayıda ilçede internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir çeteye yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir çetenin peşine düştü.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen polis ekipleri, sabah saatlerinde Esenyurt ve Sultangazi başta olmak üzere çok sayıda ilçede eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyona, özel hareket timleri de destek verdi.

Edinilen bilgilere göre; operasyon kapsamında polis, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir işyeri ile Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binaya baskın yaptı.

Siber Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri adreslerde arama yaptı. Aramalar esnasında özel harlat timleri de sokakta güvenlik önlemi aldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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