İnternet oyununda 2 çocuk babasından korkunç tuzak

Kayseri'de oturan 2 çocuk babası 35 yaşındaki A.C. adındaki zanlı, bir internet oyun sitesinde kandırdığı kız çocuğunu Denizli'den kazırarak evine getirdiği ortaya çıktı.

Denizli'de korkunç bir olay meydana geldi. Kentte, online oyunda tanıştığı ve Kayseri'de yaşayan 16 yaşındaki kız çocuğu G.K.'yı kandırıp kaçırdığı öne sürülen 35 yaşındaki A.C. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının yanında bulunan G.K. ise ailesine teslim edildi.

Denizli'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası 35 yaşındaki A.C., internet üzerinden oynanan oyunda tanıştığı 16 yaşındaki G.K.'yı kandırarak 3 gün önce Kayseri'den Denizli'ye getirdi.

Edinilen bilgilere göre, ailenin kayıp ihbarında bulunması üzerine Kayseri İl Jandarma Komutanlığı G.K.'yı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan incelemenin ardından G.K.'nın, A.C.'nin yanında olduğu tespit edildi.

Şüphelinin Pamukkale ilçesinde kaldığı evi belirleyen jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda A.C., yakalanarak gözaltına alındı. A.C. ile aynı evde bulunan G.K. ailesine teslim edildi. Zanlı A.C.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.